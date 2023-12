El Avilés, a por la tercera seguida antes del parón

"No hay dos sin tres". A ese manido tópico se vienen aferrando en el Avilés durante esta semana. Los blanquiazules están empezando a remontar el vuelo tras una primera vuelta muy decepcionante y quieren confirmar esas buenas sensaciones ante el Compostela, rival al que reciben hoy a las 17.00 horas. Tras tumbar a Arandina y Covadonga, los avilesinos quieren repetir el mismo resultado ante el conjunto gallego, sexto clasificado, para irse con el mejor sabor de boca posible al parón invernal y empezar a acercarse a su objetivo: los puestos de play-off.

La empresa, eso sí, ha cogido más dificultad con el paso de los días. Sánchez Murias no podrá contar con dos de sus piezas clave, Natalio y Claudio, ambos lesionados. Por eso el gijonés tendrán que darle una vuelta a su pizarra para amortiguar el impacto de las ausencias de modo que su equipo no pierda potencia de fuego arriba. Todo apunta a que Jorge volverá a la mediapunta, lugar donde ya se le vio ante el Marino, dejando su hueco en la banda para Joel del Pino. El canario se estrenó como goleador en el primer encuentro de Sánchez Murias, ante el Rayo Cantabria, pero tras ser sustituido en el minuto 60 contra el Arandina, el extremo se quedó en el banquillo en el último duelo ante el Covadonga. Ahora tendrá la oportunidad de volver a demostrar su nivel.

El puesto de delantero centro lleva el nombre de Isma Cerro. El extremeño, que solamente suma dos encuentros como titular, tiene la oportunidad de reivindicarse y pelear de tú a tú con Claudio para hacerse con el puesto de nueve de cara a la segunda vuelta. Su tanto en el Álvarez Rabanal parece que ha destapado el tarro de las esencias, ya que el exatacante del Sporting ha sido uno de los más destacados durante los entrenamientos de esta semana. En la recámara estará Pablo Espina. El ovetense fue el encargado de sustituir a Natalio ante el Covadonga, pero a pesar de esa muestra de confianza por parte de Sánchez Murias, todo hace indicar que el elegido para liderar la ofensiva blanquiazul será Isma Cerro.

De este modo, el Avilés tiene que intentar frenar a la que, por nombres, es una de las mejores plantillas de su grupo. El Compostela cuenta con futbolistas como Manu Barreiro, delantero con pasado en equipos como el Alavés o el Lugo, de Segunda División; o Euse, que estuvo en las filas del Huesca. Eso, unido a nombres como Juampa, Santos o Caballé, hace que los blanquiazules tengan que extremar la precaución si no quieren llevarse un susto. Además, los gallegos, que como el Avilés cambiaron de entrenador a mitad de temporada, llegan a la Villa del Adelantado en racha, ya que salvo un tropiezo en su visita al Pontevedra suman cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros ligueros. Por ello, si los avilesinos quieren que el homenaje que van a realizar a la plantilla del último ascenso sea lo mejor posible, deberán dar el do de pecho para frenar todo el potencial de los gallegos. Porque, como dice el refrán, no hay dos sin tres.