Castrillón es el mejor regalo

"Esta es la ocasión ideal para completar las compras de la Navidad, encima al lado de casa". La carpa colocada en la plaza Europa de Piedras Blancas parecía la entrada a la Navidad. Dentro, la Feria del regalo, organizada por Castricom, era como el baúl de Papá Noel. Desde perfumes hasta libros, pasando por juguetes o moda, todo tenía cabida dentro del evento, que durante todo el día tuvo un trajín de curiosos que, aprovechando la cercanía, querían ultimar sus compras navideñas.

"Nos acercamos por casualidad y nos ha sorprendido muchísimo todo lo que hay dentro", apunta Sara González, que junto a su hijo Lucas portaba un par de bolsas en la mano, prueba de que había caído en la tentación y se había rascado el bolsillo. "Entramos para curiosear un poco y no pude evitarlo. Además, me viene genial, porque quería ultimar unos detalles de mis compras navideñas y esta ha sido la ocasión perfecta", señala la castrillonense. "Yo me he llevado un ‘Funko’, que me encanta coleccionarlos", añade Lucas, encantado con su compra.

Pero a la plaza de Europa no solo se acercaron vecinos de Castrillón. "Fue algo que me llamó la atención, por eso decidí venir hasta Piedras Blancas solo a la feria", asegura Yago Méndez, avilesino al que el buen tiempo animó a salir de casa para visitar a sus vecinos. "Hay un poco de todo, por lo que todavía no sé por qué decantarme. He visto alguna cosa que me ha gustado, pero aún no me he decidido", indica el avilesino.

Irene Granda, por su parte, aterrizó en Piedras Blancas directamente desde Soto del Barco. "Al final estamos al lado, y con esto echamos la tarde más que entretenidas", comenta Granda, quien se desplazó a la Feria del regalo junto a un grupo de amigas. "Primero estuvimos curioseando un poco y luego fuimos a tomar algo tranquilamente. Ahora es cuando nos decidiremos y haremos unas compras", confesó la sotobarquense, quien deseaba que en su concejo también se realicen eventos como este. "Hombre, ya de pedir, si no tuviésemos que coger el coche sería mucho más cómodo, pero así también salimos de casa", bromeaba.

Hoy será el último día de la Feria del regalo de Castrillón. En la misma participarán 22 negocios de decoración, moda, bisutería, perfumería, librería, juguetería y postres navideños, haciendo las delicias de propios y extraños, pues además de hacer compras tendrán la posibilidad de degustar varios tipos de dulces. Cabe destacar asimismo que la feria cuenta con ludoteca, actuaciones y actividades de dinamización infantil. Además, Papá Noel estará para atender a los más pequeños.