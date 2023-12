"Castrillón es uno de los municipios con menor inversión regional por habitante", replica el PP

El reproche de los socialistas castrillonenses acerca de la demora que acumula el presupuesto municipal tuvo ayer un respuesta tajante por parte del alcalde, el popular Eloy Alonso. "El PP de Castrillón cree que lo único que pretende el PSOE es confundir y tratar de enmascarar ante los ciudadanos del concejo el castigo que se le aplica por parte del gobierno regional en el proyecto de presupuestos para 2024, en el que Castrillón es uno de los concejos de menor inversión por habitante de Asturias y por supuesto el menor de la comarca", advierten desde la formación que encabeza el gobierno castrillonense. Entienden que esas cuentas regionales "no hay nuevas inversiones" para el municipio y falta una "fundamental, apoyada por todos los grupos políticos incluidos el PSOE e IU, como es el centro de salud de Piedras Blancas". Y añaden desde el PP local: "Ni está ni se le espera, y a eso no parece que tenga nada que decir el señor portavoz del PSOE local [Iván López Reguero], haciendo seguidismo de partido y no defendiendo los intereses de Castrillón, como debería ser". Asimismo, recordaron a López Reguero que en política de impuestos, el PP ha bloqueado "cualquier subida, salvo la del agua que ha subido el IPC por contrato, mientras otros ayuntamientos han subido todas las tasas impuestos y precios públicos. Y queda el tarifazo de la basura que han impuesto ustedes a nivel regional [en alusión al PSOE]. En definitiva, no traten de engañar, déjennos trabajar, y, si quieren ser una oposición sería y constructiva, exijan a su partido a nivel regional que modifique el proyecto de presupuesto regional".

Los populares de Castrillón exigen que se eleve la inversión de forma significativa para el concejo: "Es lo menos que merece Castrillón", sostienen al tiempo que pierden al PSOE que, por lo menos, "no enreden". Respecto a la crítica socialista que de únicamente se esté trabajando desde el equipo de gobierno en ejecutar el presupuesto municipal de 2023 replicaron: "¿Qué quiere el PSOE, que no los ejecutáramos, quizá? Son sus presupuestos y no los nuestros, pero tenemos que asumirlos y ejecutarlos, como no podría ser de otra manera, pero lo estamos haciendo con rigor y sin sectarismos". Entre las medidas tomadas en estos primeros seis meses de gobierno aludieron a la gestión realizada "en todas las áreas" para ir paliando "la situación calamitosa con que nos encontramos el Ayuntamiento, por ejemplo, descabezado de funcionarios responsables como interventor, tesorero, etcétera, lo que hace que el presupuesto tenga un cierto retraso, como han hecho ustedes en muchas ocasiones con IU, pero no se preocupe señor López que habrá presupuesto y ustedes lo conocerán en su momento", concluyeron.