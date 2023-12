Aceptan dos años de cárcel por la muerte de un operario aplastado por una roca

Los cuatro acusados por un accidente laboral con un fallecido en una explotación forestal en Corvera en 2020, asumieron ayer las acusaciones atribuidas por la Fiscalía del Principado y la acusación particular. Cada uno de ellos aceptaron una pena de dos años de prisión, además de una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Según el fallo del tribunal, los acusados fueron condenados como responsables de un delito contra la vida y salud de los trabajadores. Fue tipificado como un delito de homicidio por imprudencia grave. Los familiares de la víctima renunciaron a reclamar una indemnización al haberla recibido previamente por las compañías aseguradoras.

Los hechos tuvieron lugar el 25 de junio de 2020 en una explotación forestal de propiedad particular en Corvera. Entre las 14.30 horas y las 15.00 horas, la víctima se encontraba reparando el motor de la procesadora de madera, ya que había sido contratado como operario de maquinaria por una de las empresas implicadas. La mala coordinación entre las empresas y trabajadores acusados derivó en que se simultanearan las tareas de maderistas y palistas en la zona de confluencia, en la vertical. Según dicta la sentencia, los acusados conocían los riesgos que implicaban y pese a ello no ejercieron una debida supervisión.

El trabajador de una de las empresas y acusado se habría limitado a establecer el perímetro de la zona de trabajo. En ese momento, otro de los acusados, que se encontraba previamente con la víctima, se desplazó para recoger una garrafa de gasolina junto a un árbol que previamente habían estado cortando. Fue entonces cuando una roca de dos toneladas de peso se desprendió desde el lugar donde se encontraba la retroexcavadora. Esta se deslizó hasta producir el aplastamiento del trabajador, que falleció en el mismo lugar donde se produjo el accidente.

Dos de los acusados fueron condenados por no garantizar la integridad de los trabajadores y no verificar que las labores se llevaran a cabo en condiciones de seguridad. Por otro lado, los propietarios de las empresas fueron condenados por no cumplir la obligación de coordinar y establecer los tiempos de actuación, lo que según dicta la sentencia, habría evitado el fallecimiento del trabajador.