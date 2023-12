"El problema de la ley de Amnistía es político, no jurídico", dice Urías, exletrado del Constitucional

"Estamos hablando de lo que podría pasar si se aprueba esa ley de Amnistía, no de cosas que te son seguras". Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y exletrado del Tribunal Constitucional, fue ayer tajante durante la charla organizada por IU que ofreció en el Palacio de Camposagrado sobre la ley de Amnistía, haciendo un repaso sobre su origen y los problemas que puede conllevar su desarrollo.

"La ley de Amnistía no solo tiene que ver con Cataluña. Todo empezó con la respuesta al 1 de octubre, porque la resolución a ese fenómeno fue iniciar un procedimiento judicial contra los que montaron esto", señala Urías, quien cree que esa idea de llevar el asunto a los tribunales ha provocado que "el conflicto no termine". "Por culpa de ello se ha generado una cola que dura hasta nuestros días, creando una división social muy fuerte", apunta. El sevillano habló del trabajo que ha hecho el gobierno en un segundo plano, con medidas como los indultos que han permitido la libertad de algunos de los políticos presos como Oriol Junqueras o Carme Forcadell. "Con ello han conseguido ir mitigando poco a poco el conflicto, sin que se genere tanto debate a nivel nacional", indica el jurista, quien considera que la aparición en escena de Carles Puigdemont ha vuelto a sacar el tema a la palestra. "Esa situación de conflicto se ha agravado en los últimos meses por temas políticos, ya que Sánchez necesita los siete escaños de Junts para gobernar", comenta.

Por ello, Urías cree que la ley de Amnistía puede servir para poner "punto y final" a toda la cola que ha traído el tema. "Con esta situación de conflicto el Parlamento ha decidido buscar una solución de una vez por todas", afirma el exmagistrado del TC, quien añade que, actualmente, hay más de 400 personas pendientes de juicio porque permitieron usar colegios electorales o facilitar el intento de elecciones en Cataluña. "Lo que quieren hacer ahora es perdona todo y empezar de cero, pero hay mucha gente que cree que los independentistas no se merecen ese perdón", expone el sevillano, quien deja claro que los problemas con la ley de Amnistía son políticos. "Jurídicamente no hay muchos problemas con esa ley. A la gente le gusta mucho decir que algo es ilegal y pasar la pelota a los jueces, pero la realidad es que no plantea ningún problema. La ley de 1977 se podría aplicar hoy en día", sostiene.

A juicio de Urías, el problema es que ahora el conflicto se ha vuelto a trasladar a todo el territorio nacional. "Hay mucha gente que no comparte esa magnanimidad del Gobierno, y eso genera crispación", señala el jurista, quien recalca que los independentistas no van a tener la amnistía porque sí, si no que deben ofrecer algo a cambio. "Entre otras cosas se ha acordado que no pueden hacer otro referéndum, que es algo a tener en cuenta", añade.

Para el andaluz la solución es clara: aplicar la Amnistía y ver qué es lo que pasa. "El problema de verdad es que el tema se enquiste. Cuando se indultó a los independentistas en prisión casi nadie se enteró y el tiempo ha demostrado que ha sido una buena medida. Técnicamente no hay diferencias", sentencia Urías, que cree que, ahora mismo la clave está en que se habla "de lo que podría pasar", no de cosas concretas.