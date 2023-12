La zona de Las Meanas reivindica alumbrado navideño: "Va a deslucir hasta la Cabalgata"

El "agravio" que ven algunos de los comerciantes y hosteleros de la zona de Las Meanas en el trato que ha recibido la zona en el reparto de las luces navideñas alimenta una malestar que, lejos de aplacarse, aumenta cada día que pasa. Y es que algunos de estos empresarios llegaron a pensar que la falta de ornato había sido un olvido o fruto de la improvisación, y que por tanto se subsanaría en los días siguientes al encendido oficial de los arcos navideños. Pero como pasan los días y todo sigue igual, el cabreo es manifiesto. También la resignación, pues como ayer mismo pudo comprobar este periódico haciendo un recorrido por Las Meanas y sus calles aledaña hay comerciantes que han decidido suplir por cuenta propia "las luces que el Ayuntamiento no ha puesto" y otros confiesan que nada esperaban pues bajo su punto de vista "cada año es más pobre la decoración navideña de Avilés".

"Ya es irónico" –comenta una comerciantes de la cale José Cueto– "que uno de los lugares mejor iluminados para esta Navidad sean los escaparates de Zara pese a que la tienda cerró. Es de agradecer el gesto que ha tenido la propiedad del local para ayudar a crear clima navideño, desde luego bastante más que lo poco –y en algunos casos nada– que ha hecho el Ayuntamiento para iluminar estos días una zona de Avilés donde, mal que bien, el comercio resiste".

Empezando por el parque de Las Meanas –sin luces– y siguiendo por calles cercanas –López Ocaña, Orejas Sierra...– los comerciantes no dan crédito a la total ausencia de decoración navideña. Y en calles del entorno donde sí se han instalado algunos elementos –Cuba, José Cueto, Doctor Graíño...– la queja viene dada por la racanería: "Hay escaparates de ciertos comercios que alumbran más que todo lo que puso el Ayuntamiento", apunta con sorna un comerciante. Otro aún mantiene la esperanza de que Papá Noel traiga más luces: "A ver si hay manera de que a alguien le dé un arrebato de amor propio e ilumine esto decentemente, porque de no ser así va a quedar deslucida hasta la Cabalgata de Reyes".

No muy lejos de Las Meanas, en la plaza La Merced, los comerciantes dicen tener "doble motivo" para estar enfadados con el Consistorio: aparte de que no se ha puesto alumbrado navideño, las obras de reurbanización del entorno limitan la movilidad y no invitan precisamente a pasear por la plaza. "No podemos compararnos con Oviedo ni con Gijón, eso ya lo sé yo; pero el Ayuntamiento debería garantizar un mínimo de calidad porque lo de este año roza el ridículo", sentencia una de las sufridas comerciantes de La Merced.