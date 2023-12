Recordar el pasado, disfrutar del presente

"Nos viene de maravilla que venga gente joven a vernos. Estamos a vuestra disposición para lo que queráis, pero vais a tener que hablarnos alto porque estamos tocados del oído". Así se presentaron varios de los miembros de la Asociación de Jubilados La Peñona de Salinas a los alumnos de cuarto de la ESO del instituto de la localidad. A pesar de ser de generaciones totalmente distintas, sus historias se entrelazaron durante más de una hora. Y es que los estudiantes están inmersos en el proyecto "Vivero de historias", que consiste en una investigación histórica en la comunidad con el que buscan descubrir cómo era el ocio de los más mayores cuando tenían su edad.

"A mí, cuando tenía catorce años, me obligaron a dejar el colegio. Era por norma, aunque estuvieses a mitad de curso te obligaban a dejarlo y ponerte a trabajar", apuntó Sergio Mañanes, de 87 años y leonés de nacimiento, aunque afincado en Asturias desde 1959. "La relación entre los alumnos y profesores ha cambiado mucho con los años. Antes los maestros mandaban mucho, y al que no se moviese le obligaban a hacer caso a base de palos", contó el jubilado, quien describió esa actitud como "tratantes de ganado". "En mi vida no tuve ningún profesor que fuese amable, nos daban todo con la regla en los dedos. Nos hacían juntarlos en piña y luego... ¡zas!", recordó.

Por suerte, como comenta Mañanes, "todo ha cambiado mucho". "Recuerdo mi etapa en el colegio como muy dura. Los profesores estaban a su aire, era como si estuviesen por encima de nosotros", comenta el leonés, que no solo se quiere quedar con lo negativo, ya que "en aquella época no había deberes". "Ahora veo a mi nieto y en eso la diferencia es abismal, él viene con la mochila llena de cosas que hacer", afirma.

Arsenio Morodo, de 89 años, guarda mucho mejor recuerdo de su paso por el colegio. "A mí me fue muy bien", confesó el castrillonense, quien cree que la principal diferencia entre lo vivido por él y lo que está viviendo su nieto es que "ahora todo es más completo y más cercano". "En mi época no había ni tinta. Solo teníamos un pizarrín, que era lo que usábamos para todo. Ni libretas ni nada así. Además, solo teníamos un libro", comentó el veterano, que destacó que lo suyo, en aquella época, era la geografía. "Era muy bueno. Recuerdo un día en el que el profesor me preguntó cuál era la capital de Asunción. Yo le dije que estaba equivocado, que Asunción no tiene capital, que esa ciudad era la capital de Paraguay. Se quedó impresionado de lo que controlaba", contó Morodo, quien lamenta que el sistema educativo no fuese "tan bueno" como ahora. "Aun así aprendí un montón", confesó.

El proyecto "Vivero de historia" es una idea del departamento de Geografía del Instituto de Salinas. La iniciativa busca que los alumnos de cuarto de la ESO hagan una investigación histórica aprovechando los testimonios de personas mayores de la comunidad. Para ello, los alumnos prepararon entrevistas de treinta preguntas a los voluntarios que se presentaron, para luego grabar sus respuestas y seleccionar los datos más importantes. El objetivo es realizar un trabajo sobre cada testimonio, a poder ser acompañado de materia gráfico, con el que se busca dar un enfoque intergeneracional y trabajar con una metodología basada en el aprendizaje servicio.

Con todo ello saldrán dos productos: un vídeo conjunto que incluya fotos de los entrevistados y un pequeño resumen realizado por los estudiantes; y un póster con cada una de las historias que podrá exponerse tanto en el instituto como en las sedes de las entidades colaboradoras. Además, el instituto guardará íntegramente las entrevistas para posibles usos posteriores.