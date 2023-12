La portavoz de Vox Avilés, Arancha Martínez Riola, aludió ayer a "la constante confusión y el engaño del gobierno socialista de Adrián Barbón y la agrupación socialista de Avilés tras la apertura de la Variante de Pajares, creando desconcierto y faltando al rigor en el lenguaje que se le exige a todo político denominado Alta Velocidad a lo que no lo es". La formación llevará al próximo Pleno una interpelación al equipo de gobierno sobre este asunto.

Tras conocer que en la propuesta inicial, Avilés sólo contará con una frecuencia diaria en uno de los peores horarios imaginables, con llegada a las 13.00 horas y salida a las 18.00 horas, la edil de Vox ironizó acerca de que "los viajes de la alcaldesa Monteserín a Madrid serán para reclamar lo que nos corresponde como la tercera ciudad más importante de Asturias", porque "hasta ahora no han dado los frutos esperados" mientras otras ciudades como Oviedo y Gijón "que no son seis veces mayores ni seis veces más importantes que Avilés tendrán seis frecuencias. La de Avilés, valora Riola, "no sirven para viajes de negocios ni para fomentar el turismo", al tiempo que reprochó "la poca altura de miras y el conformismo de los socialistas avilesinos".