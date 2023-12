Denuncian el "olvido" de reconocer la labor altruista en Castrillón

Desde hace varios años, Castrillón venía reconociendo la labor altruista de entidades y personas a nivel individual en un acto público que tenía lugar siempre a principios de diciembre. Este año, según denuncia Izquierda Unida, "el gobierno bipartito PP-Vox se olvida de reconocer esta labor voluntaria". "Es la primera vez en muchos años que este reconocimiento no se hace, y no sirve la excusa de que no hubo tiempo. En estos más de seis meses, el gobierno ha marcado sus prioridades y para los reconocimientos de los suyos, si hubo tiempo", señalan desde el partido.

La Concejalía de Bienestar Social era la encargada cada año de poner en marcha las bases que establecían dos categorías, a la labor altruista a nivel individual y a la labor altruista a nivel asociativo, además de distintas menciones especiales. A lo largo de los últimos años distintas personas y entidades, principalmente asociaciones, han sido reconocidas con este galardón, como la Asociación de Hermanamiento Eysineso Monserrat Rodríguez.