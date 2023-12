El próximo día 24 a las nueve de la noche habrá una felicitación navideña que le hará frente al mismísimo rey Felipe VI. Se trata de la felicitación navideña del influencer avilesino Alexsinos, quien se ha rodeado de estrellas para hacer una felicitación navideña que es, como dirían muchos, una fantasía. Belén Esteban protagoniza este vídeo, donde también aparecen Anabel Pantoja o María Verdoy, entre otras personalidades.

Pero antes de lanzar la felicitación que, como ha informado el propio Alexsinos en sus redes sociales será en la Nochebuena al mismo tiempo que el mensaje del Rey, el influencer ha publicado un vídeo que bien podría ser el "cómo se hizo", aunque en realidad es la primera parte de esta felicitación y en la que se puede ver a la drag queen Samantha Ballentines maquillando a Belén Esteban, quien le pide que la deje guapa "porque hoy tengo el anuncio de Navidad de Alexsinos".

Más tarde aparece Germán González, conocido por su participación en Sálvame y en el fallido Cuentos Chinos, ambos en Telecinco, quien parece que le está haciendo el guión de la felicitación. En el vídeo también aparece María Verdoy, quien será la sustituta de María Patiño y Nuria Marín en el nuevo Socialité, quien aparece en la entrada del Hard Rock Hotel de Madrid informando sobre este anuncio de Navidad.

En el vídeo también llaman al servicio de habitaciones del hotel en el que está Belén Esteban para pedir algo de comida, y la persona que les atiende es Lauren Oglesbee. De nuevo en la habitación del hotel, Belén Esteban se encuentra con Carmen la Marchosa, a quien le dice que le encanta "como cantas, como bailas", Carmen, por su parte, que parece ejercer de coach de la Esteban, le pregunta si tiene "la voz a punto". Al final, ambas acaban tan amigas que incluso se proponen "hacer un disco juntas".

Otra de las estrellas que aparece en el vídeo es Marta Pombo, encargada de cogerle unos zapatos a Belén Esteban, pero no encuentra la zapatería. La Esteban recibe una llamada de Anabel Pantoja, quien asegura que lo de la felicitación le ha pillado en Canarias con mucho trabajo y no ha podido acudir a la cita de Alexsinos. Vuelve a aparecer Marta Pombo, quien se encuentra con Susana Molina, a la que le pide ayuda para encontrar la zapatería, pero no consigue su objetivo.

Tras llamar al servicio de habitaciones, quien llega con la comida es Miguel Diosdado, de Masterchef, quien les trae unas patatas fritas de Belén Esteban. Finalmente, aparece Alexsinos, quien intenta poner orden para empezar la grabación.

Redes sociales

Alexsinos, originario de Avilés pero residente en Madrid desde hace quince años, ha construido no solo su carrera profesional en la capital, sino que también ha emergido como un influyente destacado en las redes sociales. No obstante, lo más intrigante es que Alex mantiene un velo de misterio al no revelar su rostro ni su identidad, una particularidad que no ha impedido su participación en colaboraciones, asistencia a eventos como los premios Ídolo o su aparición en el reciente programa de Sálvame.

Además de su presencia en plataformas sociales, Alexsinos gestiona un podcast llamado "El guacal", donde realiza entrevistas a diversas personalidades. Entre los entrevistados se encuentra la también asturiana Yenesi, quien ha destacado en la escena madrileña. En uno de los vídeos compartidos por Alex Sinos para resaltar las festividades de las piraguas y el Xiringüelu, Yenesi comparte sus experiencias sobre las festividades de prau en Asturias.

Este influencer, a pesar de mantener su identidad en el anonimato, demuestra que la autenticidad y la calidad de contenido pueden prevalecer, abriéndose paso en eventos destacados y construyendo una presencia sólida en el ámbito digital. Su enfoque original y las colaboraciones con personalidades como Yenesi en su podcast "El guacal" añaden capas fascinantes a la figura enigmática de Alexsinos en el mundo de las redes sociales y el entretenimiento.