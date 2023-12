El área sanitaria dice adiós a 58 trabajadores que se jubilan cantando por "Los Ronaldos"

"Los Ronaldos" popularizó en 2008 una canción que dice en su pegadizo estribillo "no puedo vivir sin ti, no hay manera; no puedo estar sin ti, no hay manera". Y ese tema fue coreado ayer con ganas y acompañado de jalear de palmas por el personal que acudió al siempre entrañable acto de despedida de los trabajadores del área sanitaria de Avilés que se han jubilado en el año que pronto acabará. Un total de 58 profesionales, muchos de los cuales se acercaron al salón de actos del Hospital San Agustín a recoger el cariño de sus compañeros, a oír palabras de agradecimiento por los servicios prestados de los mandos del Sespa y, aunque no lo esperaban, a acabar cantando a coro la estrofa de una canción que refleja en cierto modo cómo se sienten en estos momentos: aprendiendo a vivir sin tener que poner la bata blanca que suele identificar a los sanitarios.

La "provocación" para convertir en un karaoke el acto de homenaje y despedida de los sanitarios jubilados partió de Sonia Díaz, la vocalista y cincuenta por ciento de "Cover Planet", el dúo corverano que le puso música al acto. Israel Sánchez, la otra mitad del dúo, simplificó el sentimiento generalizado dando las gracias a los jubilados "por habernos cuidado". En esa idea del sanitario como "cuidador" también incidió el gerente del área sanitaria, Miguel Rodríguez, que apenas lleva una semana en el cargo. "En adelante, os animo a conservar la vocación de servicio a la ciudadanía que os caracteriza", instó el gerente, quien también puso "deberes" a los jubilados para cuando visiten los recintos sanitarios, pero ahora en calidad de usuarios: "Espero que gracias a vosotros tengamos ‘feed-back’ [retroalimentación] del funcionamiento de la organización". En el acto también intervinieron Aquilino Alonso, gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), y María Jesús Rossell, presidenta de la recién constituida asociación de antiguos trabajadores del área sanitaria, quien por motivos obvios hizo especial hincapié en captar a nuevos socios – "somos la memoria emocional del área sanitaria"– pero también anunció a los nuevos jubilados lo que les espera: "No echaréis de menos el trabajo, pero si a los compañeros. Pedid salud para disfrutar de la nueva etapa. Y sentiros orgullosos de haber contribuido con vuestro trabajo al mantenimiento del sistema público de salud. Entre los jubilados, diversidad de perfiles pero un denominador común: todos los consultados aseguraron, a modo de resumen de los años dedicados al sector de la sanidad, que el balance era satisfactorio por la sensación de "haber sido útiles". Esto lo dijo tanto David Martínez, enfermero durante 30 años, como Luisa García Solar, psicóloga clínica, quien por su parte añadía lo enriquecedor que fue para ella haber participado activamente en la profunda transformación que ha experimentado la atención en el ámbito de la salud mental en las últimas décadas. María José Menéndez, auxiliar de enfermería, confesó que ya ha buscado cómo alimentar su vocación de cuidadora: se ha apuntado como voluntaria para colaborar con la asociación Rey Pelayo de personas con discapacidad intelectual. Y así, quien más y quien menos, compondrá ahora la letra de su propia canción.