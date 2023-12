"Soy el padre del Ayuntamiento", sostiene el excalde Arias en el brindis de Castrillón

Con la defensa del regidor Eloy Alonso (PP) al exalcalde del concejo Francisco Arias (PSOE) arrancó el brindis castrillonense de Navidad. Este año arrancaba con polémica al señalar IU que era un acto de "vergüenza democrática" por contar con quien consideraban "un tránsfuga", en alusión a Arias, que llegó como concejal socialista en los últimos meses del mandato del alcalde Ricardo Ulpiano Álvarez, que fue alcalde entre 1987 y 1991. En las elecciones de 1995, Arias fue candidato por el PSOE, pero no llegó a la Alcaldía hasta octubre de 1996 cuando el PSOE, con IU, presentaron una moción de censura al alcalde del PP, José María León Pérez. En 1999 volvió a presentarse a la reelección, pero al no pactar con la coalición gobernó León Pérez. En 2003, Arias apoyó la elección de Ángela Vallina (IU) como alcaldesa y gobernaron en coalición unos meses. Tras abandonar el gobierno, apoyó al PP en la moción de censura que presentaron a Vallina. El PSOE expulsó entonces a Arias y a las tres concejalas que apoyaron la moción de censura, que pasaron al grupo de no adscritos.

Ayer, Eloy Alonso presidió en ambiente distendido el tradicional brindis de antiguos regidores municipales del concejo desde el comienzo de la etapa democrática. Al acto acudieron cuatro de los seis que invitados, todos del PSOE: Rogelio Alonso (1979-1987), Ricardo Ulpiano (1987-1991). Luis Ferro (1991-1995) y el propio Arias (1995-1999). Y es que el encuentro estuvo marcado por la negativa de las dos últimas alcaldesas, Vallina y Triguero, ambas de IU. El motivo de ambas era precisamente la asistencia de Francisco Arias.Y es que tanto Triguero como Vallina, en su carta de renuncia al acto, aseguraron que Arias "no se ha guiado por los principios de la buena política". Sobre la negativa de ambas exalcaldesas para participar en el acto junto al antiguo regidor socialista, Eloy Alonso, fue escueto y se limitó a declarar que la invitación estaba dirigida "a todos los alcaldes" y que le habría "encantado" que hubiesen asistido. Por su parte, Arias no quiso echar más leña al fuego. En ese sentido, afirmó que él es "padre del Ayuntamiento", ya que en su época como regidor "estaba sin hacer". Alejándonse de la polémica, Alonso hizo balance de los primeros meses de esta legislatura y explicó que se encuentra "sacando adelante" proyectos pendientes del anterior gobierno. "Trabajamos con un presupuesto que no es nuestro, contrataciones que tampoco lo son... Y hay que sacarlo adelante", explicó el regidor. Detalló que ya se están solucionando los problemas de personal existentes, ya que no se contaba ni con interventor ni tesorero "que ya están cubiertos". De cara al año que viene aseguró que pretenden concluir los asuntos pendientes "y encarar los planes del Gobierno para el futuro". En el mismo sentido, Franciso Arias quiso felicitar la Navidad y el Año Nuevo a los castrillonenses y que el 2024 sea mejor para el concejo que lo que ha sido el actual. Por su parte, Ulpiano hizo repaso de su anterior etapa a finales de los 80 y principio de los 90. Y destacó las políticas centradas en los servicios sociales. En concreto, el centro de salud, el segundo instituto, nuevos colegios y el saneamiento de ríos, cuencas de Raíces, Salinas y Piedras Blancas. Luis Ferro destacó la evolución de Castrillón en una época en la que "no había agua" y que destacó por "las grandes manifestaciones de los vecinos". Y quiso poner en relieve la urbanización del polígono sur, hasta la estación del ferrocarril. "En la avenida principal no había nada", recordó. "En mi época los problemas eran básicos y felizmente se resolvieron", aseguró Rogelio Alonso, que se centró en los avances a nivel educativo. "En un año logramos aulas suficientes para escolarizar a niños de 5 años y a todos los de 4 años", rememoró.