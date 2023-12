Cruz Cafuné canta su vida en Avilés, en La Magdalena, que no para de "saltar"

A Cruz Cafuné, que anda por los treinta, ya le ha dado el cuerpo para hacer un resumen de su vida y los escenarios. Lo ha llamado "Me muevo con Dios" y es el tema con que terminó antes de anoche el recital que dio en un gélido pabellón de La Magdalena, pero sólo por el frío invernal, no por el calor que imprimió el personal a la primera de las dos actuaciones programadas en el festival Iconos de Avilés, que es la primera edición, y que anoche cerraron Ayax y Prok, que no son una pareja de dioses del Olimpo, que sólo son hermanos, raperos y removedores por miles. Como el canario de "Me muevo con Dios" y su cazadora y su "El que no salte, lo echo". Y todos, los dos mil y pico que se acercaron a la sala de conciertos pública mayor de Asturias, se pusieron a saltar.

El número de Cruz Cafuné –de civil, Carlos Bruñas Zamorín– se alargó durante hora y pico: el escenario entero para él solo. Y el telón de fondo, una pantalla enorme de animaciones. Y en la boca, efectos artificiales y bombas de humo. Y todo durante treinta temas que repartió del "trap" al "rap": ritmos electrónicos y combinación de sintetizadores y caja de ritmos. Todos, a un lado, porque el centro de la fiesta era de él, de su versos de veras, de su memoria de un hombre de acción atacado por los "haters"... Cafuné es el tipo que pone al pabellón entero a decir: "Papá picando los 70, abuela no se acuerda de na. / Y yo me lo he perdido por estar que uh que ah. / A veces Dios castiga dándote lo que deseas. / Intento poner amor en todo lo que hago. / El 100 en todo lo que hago, a Dios en todo lo que hago". El festival Iconos ha nacido con el deseo movible del calendario, pero con la idea fija de traer a Avilés "a iconos en lo suyo". La primera edición coincidió con Navidad. El área de Cultura del Ayuntamiento de Avilés se propuso un festival píldora desarrollado en torno a al "trap". Y a la vista del personal que recogió anoche y a la vista de su entrega (hubo incluso parejas que lograban bailar las rimas del canario de vocalización dificultosa). La fiesta fue grande. La segunda edición de esta nueva actividad no tiene fecha. Pasadas las once de la noche, las dos mil y pico personas dejaron el pabellón de La Magdalena buscando un lugar cercano donde seguir abrevando. Tardaron en llegar.