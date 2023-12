La Fraternidad de Francisco moviliza a todos sus voluntarios para repartir 150 cenas

La Fraternidad de Francisco, que es la organización que acumula el trabajo común de los Mensajeros de la Paz y de la orden terciaria de los franciscanos, la de los seglares, ha movilizado "a todos los voluntarios" para que esta noche de Nochebuena "sea un poco mejor" para 150 familias. Para ellas han elaborado comidas y cenas con postre cerrado con dulces de Navidad.

"Como todos los días, vamos a repartir los menús de comida entre las 12 y las 13.30 horas. Lo particular de esta noche de Nochebuena es que vamos a seguir en nuestro local por la tarde porque a partir de las 17.00 y hasta las 19.00 horas vamos a repartir las cenas", cuenta Agustín Albuerne, el Ministro avilesino de los seguidores del santo de Asís.

De primero, los voluntarios de la Fraternidad han preparado sopa de marisco. Para detrás está previsto lomo de cerdo. El postre para la cena son turrones, mazapanes y polvorones.

"La última vez que organizamos un banquete presencial fue en 2019, luego vino la pandemia y, después, no nos atrevimos a servir la cena en el local", confesó Albuerne. "La idea que tenemos es que volver con el banquete de Nochebuena y con la fiesta posterior para el próximo año", señaló el responsable de la orden terciaria de San Francisco.

"Este reparto lo podemos llevar a cabo porque hemos recibido y seguimos recibiendo donaciones. Del Eurogym, por ejemplo, todos los dulces de Navidad. Sin ellos, no podríamos haber llegado", reconoció Albuerne. "Pero sin ellos, ni la fundación Alimerka que nos ha donado 500 euros. Hay una familia particular, que no quiere salir en el periódico, que nos entregó 250 euros. Todo esto representa mucho para la labor que tenemos que desarrollar a lo largo del año y, sobremanera, en estas fechas donde las faltas se notan más que de normal", concluyó Albuerne.