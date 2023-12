El gobierno de Avilés da prioridad para 2024 al desarrollo industrial y la oposición urge infraestructuras

El "Pacto de la Fruta" fue la materialización de las negociaciones que mantuvieron durante una semana en un hotel de esa calle avilesina las cúpulas políticas del PSOE y Cambia Avilés para formar un gobierno "estable y progresista" que recogiese el mandato de las urnas tras la noche electoral del pasado 28 de mayo: trece concejales de partidos de izquierdas frente a doce del ala conservadora. Así empezó un mandato que ya ha consumido una octava parte de su duración probable y que llegado el momento de hacer balance de fin de año arroja claros y oscuros.

El tradicional brindis navideño que organiza LA NUEVA ESPAÑA de Avilés con los portavoces municipales saca a la luz tanto la nula confianza que tienen los partidos de la oposición en la acción del gobierno local ––o más bien la "inacción"– como la buena química reinante entre las fuerzas progresistas, decididas a seguir adelante con la hoja de ruta que pactaron en junio por más que eso le pese al PP y a Vox.

Desde el gobierno bipartito dicen tener "un plan" y cada socio lo explica resaltando su aportación en el mismo. El PSOE destaca el trabajo que hace el Ayuntamiento, en colaboración con otras administraciones, para afianzar Avilés como un referente de la nueva industria que demanda el siglo XXI (limpia y con alto componente de innovación) y también saca pecho de las inversiones orientadas a hacer atractivo el medio urbano, tanto para vivir como para el desarrollo de actividades económicas, como el turismo. La otra mitad del gobierno, Cambia, pone el acento en las políticas de vivienda y las mejoras en los barrios, sin descuidar "la pelea para que Avilés siga siendo una ciudad industrial".

A ojos de los partidos de la oposición, las políticas del bipartito de izquierdas son meros "corta-pega" de las ya desarrolladas los años pasados por el PSOE en solitario y no van más allá de "la venta de humo". Desde el PP aún se lamenta lo poco que faltó –un puñado de menos de mil votos– para voltear la tortilla electoral, pero hay una conjura para seguir trabajando en acabar con la hegemonía de gobiernos socialistas en Avilés. Desde el primer partido opositor se echan de menos avances en materia de grandes infraestructuras –las vías, la ronda del puerto...– y también una actitud del gobierno local menos "conformista" con esas carencias. Vox afila la crítica en el "gasto ideológico" del dinero de los avilesinos, pero también ve con preocupación, como hace el PP, que los trenes pasan y Avilés no acaba de subirse a ninguno.

El portavoz del PSOE, Manuel Campa, resume en siete puntos "fuertes" el balance de los primeros meses de gobierno de coalición en este mandato: su partido es el "de referencia" de la ciudadanía, pues ha ganado todas las elecciones celebradas; se han gestado "grandes acuerdos", como el de gobierno; se tienen en ejecución obras por valor de más de 20 millones de euros procedentes de fondos europeos; Avilés "se consolida como enclave industrial de referencia en Europa"; se ha dado impulso al comercio local; los mayores han pasado a estar en el centro de las estrategias municipales; y se han reforzado las políticas de vivienda.

«Empleo y calidad de vida son las marcas de ciudad que deben guiar el futuro de Avilés» Manuel Campa - Portavoz del PSOE

Los desafíos que plantea 2024, según Campa, son seguir avanzando en la definición del nuevo modelo industrial de Avilés (el proyecto de Windar en la antigua fábrica de Alcoa, el suelo de baterías de coque...), la ejecución de nuevas inversiones urbanas para "generar entornos atractivos", aprovechar las oportunidades asociadas a la llegada de la alta velocidad ferroviaria y seguir sumando grandes eventos a los ya organizados en la ciudad estos meses, como la entrega de los Premios Nacionales de Diseño, la reunión del Círculo de Montevideo o las reuniones de alto nivel con motivo de la Presidencia Española de la UE.

Campa habla del "gran cambio" que debería vivir Avilés en 2024 sobre la base de acelerar la transformación industrial, la comercial, la urbana y la social, con políticas pensadas para dar seguridad y bienestar a las personas. Todo se resume en un eslogan: "Empleo y calidad de vida son las marcas de la ciudad que deben guiar el futuro de Avilés".

Para la portavoz de Cambia Avilés, Sara Retuerto, haber dado estabilidad en Avilés a "un gobierno progresista en sintonía con Asturias y la nación española significa un avance enorme. Somos un gobierno cohesionado, que tiene redes tendidas con toda la sociedad, y que se aleja del malestar y la crispación que se vive en otras esferas, sobre todo a nivel estatal".

«Este gobierno tienen redes tendidas con toda la sociedad avilesina» Sara Retuerto - Portavoz de Cambia Avilés

La edil afirma que el "principal objetivo" de su formación "siempre ha sido el trabajo la vivienda y fijar población". En cuanto a los principales retos para 2024, Retuerto plantea "la creación de puestos de trabajo y la fijación de población con las políticas de vivienda. Para Cambia, la regulación de vivienda es muy importante porque es lo que hará que Avilés, una ciudad cada vez más en auge y con más turismo, se convierta en una ciudad para vivir y trabajar".

Retuerto dedica un aparte al presupuesto municipal que ha sacado adelante el bipartito, "centrado en la empresa, el empleo y en los barrios obreros. Con inversiones de mejora en barrios, en rehabilitación de vivienda, en instalaciones deportivas, en ayudar a la gente para que nadie quede atrás".

Las voces críticas

La Corporación municipal más polarizada políticamente de los últimos años en Avilés tiene en Esther Llamazares, la portavoz del PP, el contrapunto crítico al discurso optimista del gobierno. A juicio de la líder popular, "el PSOE ha perdido el apoyo de la ciudadanos y por eso ha tenido que pactar con un partido que lo acusó de nepotismo, lo llevó a los tribunales y lleva años confrontando en todos los asuntos importantes de la ciudad".

«A este paso no salimos del mandato sin bajar de los 75.000 habitantes» Esther Llamazares - Portavoz del PP

A juicio de Llamazares, "el presupuesto de 2024 define el proyecto del gobierno progresista, que es la nada: no hay captación empresarial, perdemos población a diario, los ingresos municipales decrecen y los proyectos se repiten sin un ápice de autocrítica". La portavoz popular teme que "no saldremos de este mandato sin haber bajo de 75.000 habitantes, lo que para el PP es una seria preocupación" y sobre los grandes proyectos pendientes de materializar –la ronda norte, la barrera ferroviaria o los centros de FPO prometidos– "seguimos a la espera, igual que en los últimos veinte años".

La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, ve al gobierno bipartido como "espectador e un reparto de migajas", "poco ambicioso en la defensa de los intereses de Avilés" y fuertemente "ideologizado" en asuntos que "cuestan dinero a los avilesinos (memoria histórica, promoción de la llingua, campamentos feministas...) mientras apenas tenemos luces navideñas, las entradas a la ciudad siguen siendo un desastre, perdemos población y nuestros comerciantes cierran".

«Avilés necesita que crean en su potencial y para eso hay que sentirla y defenderla» Arancha Martínez Riola - Portavoz de Vox

Como desafíos para 2024, Martínez Riola plantea "creer en el potencial de Avilés y dejar de perder trenes que nos descuelgan de las grandes urbes asturianas, pero para eso hay que sentirla y defenderla en los ámbitos autonómico y estatal".

DECLARACIONES ÍNTEGRAS DE LOS PORTAVOCES

Manuel Campa (PSOE)

CÓMO VALORA LA GESTIÓN REALIZADA ESTOS SEIS MESES DEL NUEVO MANDATO.

1. El PSOE sigue siendo la referencia de la ciudadanía de Avilés. El PSOE obtiene la confianza de los avilesinos en los tres comicios electorales garantizando cuatro años de políticas de progreso para la ciudad. Es decir, el PP ha perdido en Avilés las 3 que ha concurrido a elecciones, pese a los resultados del partido en otros territorios.

2. Grandes acuerdos. Acuerdo de Gobierno y aprobación de las ordenanzas fiscales y del presupuesto para 2024.

3. Fondos Europeos. Finalización de los proyectos de la EDUSI con Fondos FEDER que nos han permitido invertir más de 12 millones en la ciudad. Actualmente se están ejecutando más de 20 millones de euros que procedentes de Fondos Europeos mediante concurrencia competitiva.

4. Avance en la consolidación de Avilés como enclave industrial de Europa. Demoliciones de las antiguas instalaciones de los suelos librados por baterías y aprobación inicial de la ampliación del Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación. Cerramos 2023 con la adjudicación de los suelos de Alcoa para el desarrollo de un importante proyecto industrial de Windar: dijimos que habría nueva actividad industrial y creación de empleo y así será. Cerramos 2023 con 9 centros de I+D de la gran industria avilesina.

5. Impulso al comercio local. Obtención de más de dos millones en proyectos europeos definidos por la Mesa del Comercio. Además se aprobó la concesión de dos horas de aparcamiento gratuito para clientes del comercio local en el subterráneo de El Atrio.

6. Mayores. Desarrollo de actividades del programa Avilés Ciudad amigable con las Personas Mayores, en especial la Semana de los Mayores con éxito de participación.

7. Refuerzo de las políticas de vivienda. Reforzamos el programa Avilés Alquila, fase final de construcción de las viviendas para jóvenes de La Luz y hemos obtenido fondos europeos para la rehabilitación del barrios de Buenavista. Sin olvidar nuestro apoyo a la vivienda, ayudando al pago de ayudas al alquiler, ayudas de garantía energética y ayuda a propietarios.

QUÉ REPRESENTA EL PRESUPUESTO DE 2024 PARA AVILÉS

El Ayuntamiento de Avilés, gracias al Gobierno de coalición, ha conseguido aprobar su presupuestos en el primer día de diciembre lo que nos permite contar con nuevo presupuesto desde el mes de enero y disponer del crédito de inversiones con mayor antelación. Esto nos permitirá ser más ágiles en su gestión y ejecución.

Estamos ante un presupuesto que responde a los retos de la ciudad, refuerza la calidad de sus servicios públicos y de nuestras políticas de vivienda como prioridad para facilitar el acceso a la vivienda así como las políticas educativas y programas para favorecer la conciliación, todo ello fundamental para atraer población a Avilés.

Así mismo, contribuye a la modernización de Avilés con nuevas inversiones públicas que además de responder a las necesidades de los barrios incentivan el desarrollo de nuevos proyectos e iniciativas en la ciudad como las que ya se han anunciado, impulsa la promoción de los suelos disponibles para una industria más sostenible, dota de espacios para la formación en el empleo y de nuevos proyectos de dinamización del sector comercial y turístico. Y nos permiten desarrollar los fondos Europeos de los que Avilés ha sido la ciudad seleccionada y que suman más de 20 millones de inversión.

A esto debemos sumar la importancia de que se aprueben los presupuestos del Principado de Asturias que integra los objetivos estratégicos de Avilés, incorporando proyectos fundamentales para Avilés como el nuevo CIPF de La Grandiella, el desarrollo de la segunda fase de la Escuela de Arte y la Manzana del Talento. Además de incorporar el nuevo centro intergeneracional de personas mayores de la calle Palacio Valdés. E inversiones y dotaciones económicas fundamentales para mantener el bienestar de las personas en materias educativas, sanitaria o cultural. Es un buen presupuesto para Avilés.

LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DEL PRÓXIMO EJERCICIO PARA LA CIUDAD

Referente industrial: En 2024 avanzaremos en el desarrollo y comercialización de los suelos de baterías con el compromiso de seguir consolidando Avilés como referencia de industria innovadora y ligada al conocimiento y a los grandes centros de I+D. Avilés se consolida como ejemplo del nuevo modelo industrial que debe liderar Europa.

Una vez conseguido que en los antiguos terrenos de Alcoa se instale un proyecto industrial de referencia, aspiramos a atraer a los antiguos suelos de baterías proyectos de referencia. Para ello los primeros pasos de la Manzana del Talento, o el edificio de formación "Avilés Innova" en la calle Gutiérrez Herrero, se convierten en los pilares de una nueva concepción industria.

Ejecución de nuevas inversiones urbanas. Avilés destaca en Asturias por ser uno de los ayuntamientos con mayor nivel de ejecución de inversión pública. Esto nos permite convertirnos en una entorno atractivo para la inversión privada en el ámbito urbano. En 2024 deberemos ver desarrollar algunas de las grandes inversiones privadas como un nuevo hotel de cinco estrellas en pleno corazón de la ciudad, la recuperación del edifico Colón, el desarrollo de nuevas actuaciones de vivienda, o nuevos espacios de restauración. Inversiones que contribuyen al dinamismo de la ciudad y del comercio.

Alta velocidad: la alta velocidad ferroviaria llegará a Avilés con frecuencia diaria lo que nos permite avanzar como un territorio atractivo para vivir e impulsar nuevas inversiones pues nos sitúa como un lugar competitivo en términos de tiempo y cercanía, pero también para atraer nuevos visitantes.

Avilés como enclave de grandes eventos. Avilés debe seguir consolidándose como sede de grandes eventos de referencia nacional e internacional. Recordemos que en 2023 hemos sido elegidos como la ciudad donde se ha entregado los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2022, presidido por los Reyes de España. La ciudad donde se ha reunido el Círculo de Montevideo. O donde se han reunido todos los directores del Instituto Cervantes del mundo para planificar su programación de 2024. Y con motivo de la Presidencia de España del Consejo de la Unión Europea, Avilés fue sede de dos reuniones de alto nivel de salud mental y de políticas de sinhogarismo por ser dos políticas en las que Avilés es una ciudad de referencia.

Del mismo modo, debemos consolidarnos como referencia de destino turístico inteligente. Debemos recordar que en 2023 conseguimos batir el record de visitantes turísticos a Avilés, destacando especialmente el incremento en un 20% del turismo internacional.

EL GRAN CAMBIO QUE DEBERÍA VIVIR AVILÉS EN 2024

Avilés está en un momento de grandes cambios que se acelerarán en los próximos cuatro años con el desarrollo de un nuevo suelo industrial vinculado al conocimiento, a la producción de bienes de equipo especializadas en energías renovables, así como en el impulso de nuevas empresas tecnológicas. Pero también en la transformación de nuestro comercio ligado a los fondos europeos y al trabajo conjunto de todo el sector.

Así como en nuestra condición de referencia de políticas sociales, con el desarrollo de nuevas políticas de vivienda, de protección de las personas con dificultades y de medidas de consolidación de tal forma que nuestra ciudad siga avanzando en su condición de territorio seguro para planear nuevos proyectos de vida.

Sin olvidarnos de la transformación urbana de Avilés, cada día más amable para las personas y más atractiva para nuevas inversiones de tal forma que gane en dinamismo y nos permita avanzar en la condición de ciudad atractiva para vivir e invertir.

Empleo y calidad de vida son las marcas de ciudad que deben guiar el presente y futuro de Avilés.

Sara Retuerto (Cambia)

"Para Cambia Aviles, la estabilidad de un gobierno progresista en sintonía con Asturias y la nación española significa un avance enorme. Para nosotros el principal objetivo siempre ha sido el trabajo la vivienda y fijar población en nuestra ciudad. Para eso estamos aquí. Somos un gobierno cohesionado que se aleja del malestar y la crispación que se vive en otras esferas y sobretodo a nivel estatal. Aquí se vive lo que es Avilés. Una ciudad abierta y de acogida donde gente que teniendo diferentes puntos de vistas convivimos y nos toleramos. Eso es lo que hace único a nuestra ciudad. Hay que ponerlo en valor porque es muy importante para todas nosotras y lo vemos en todas las esferas. Ayer mismo, la concejala de Turismo y de Festejos, o la de Cultura, coincidimos y creamos sinergias entre nosotras. Eso no se ve en otros lugares. Raquel Ruiz y yo presentábamos los belenes en la iglesias de San Nicolás. Eso es Avilés y para eso está el gobierno. Un gobierno que tiene redes con toda la sociedad".

"Los principales retos de Avilés como siempre dijimos y seguimos diciendo son la creación de puesto de trabajo y la fijación de población con las políticas de vivienda. Para Cambia Aviles, la regulación de vivienda es muy importante porque es lo que hará que Avilés una ciudad cada vez más en auge y con más turismo se convierta en una ciudad para vivir y trabajar. Los proyectos para los terrenos de Alcoa son vida y pelearemos para que siga siendo una ciudad industrial con futuro y empleo de calidad. Eso facilitará que otras empresas tengan interés en venir aquí. Cultura, Deporte y Festejos son nuestras máximas para atraer gente a la ciudad y que la hostelería y el comercio se vea beneficiado. Porque todas queremos lo mismo".

Tenemos un presupuesto centrado en la empresa, el empleo y en los barrios obreros. Con inversiones de mejora en barrios, en rehabilitación de vivienda, en instalaciones deportivas, en ayudar a la gente para que nadie quede atrás. En definitiva, un presupuesto pensado en Avilés y para Avilés.

Esther Llamazares

Balance del año electoral:

Ha sido un año electoral intenso y aunque nuestro resultado ha sido muy bueno, no cabe duda de que el objetivo era ganar las elecciones en Avilés y gobernar, para ello trabajamos durante los cuatro años anteriores y estábamos preparados para hacerlo; por tanto, valoramos muy positivamente nuestro resultado, pero seguiremos trabajando cada día para alcanzar el gobierno.

No es fácil en una ciudad como Avilés, absolutamente controlada y dominada por el PSOE, pasar de cuatro a nueve concejales y empatar en número de concejales, habiendo tenido todo en contra… pero lo hemos hecho y tenemos cuatro años por delante para trabajar y demostrar a los ciudadanos que por ellos y para ellos trabaja el Partido Popular desde la oposición y que lo haremos infinitamente mejor que quienes está al frente del gobierno.

Por otro lado, en estas elecciones han quedado claras otras cuestiones, como que el PSOE avilesino no cuenta ya con el apoyo de los ciudadanos de Avilés, ni movilizando toda su red clientelar. Ha tenido que pactar y ha tenido que hacerlo con un partido que hace un año los llevó a los tribunales, que les acusó de nepotismo poco antes de las elecciones y que históricamente confrontó con ellos en prácticamente todos los asuntos importantes de la ciudad. Ahora por la silla, igual que en el ámbito nacional, todo vale y todo es negociable.

Por su parte CA (IU-Podemos) entra en un gobierno con el que parece se entiende perfectamente y que le ha hecho olvidar de dónde vienen y por qué pelearon los suyos históricamente en esta ciudad, hace un año llamaban a los socialistas, ladrones por el contrato del agua y este año se han bebido el agua con ellos sin ningún problema… Han entregado todo, a cambio de nada, porque lo que estamos viendo es que para las próximas elecciones nadie creerá ni su programa, ni su ideología barata.

Este es a grandes rasgos el resultado de un año electoral en nuestra ciudad, un gobierno progresista de izquierdas por el que muchos avilesinos se llevan las manos a la cabeza, pero que hasta 2027 no tiene solución.

Presupuesto 2024

En el presupuesto de Avilés es donde mejor se define el proyecto que el gobierno progresista tiene para esta ciudad y es... ninguno. El presupuesto ha crecido porque ha crecido la deuda y porque los fondos europeos aún siguen maquillando las cuentas, pero ni son infinitos, ni salvarán nuestra ciudad de los principales problemas que tenemos.

No hay captación empresarial, pero tampoco presupuesto para ello; seguimos perdiendo población a diario, pero no hay partida ni política prevista para dar solución al problema. Los ingresos de este ayuntamiento decrecen y la única alternativa es que los ciudadanos paguen más… Un presupuesto que se repite año tras año, sin ideas, sin análisis de la situación y sin un ápice de autocrítica, de un gobierno agotado que no actúa más allá de la venta permanente de humo, lamentablemente, el tiempo nos está dando la razón y sinceramente, preferíamos no haberla tenido.

Desafíos para el próximo año:

Los mismos de la última década, los grandes proyectos de esta ciudad ya sean de competencia local, autonómica o nacional, siguen siendo los mismos desde hace más de 20 años.

Las grandes infraestructuras como la ronda norte o la barrera ferroviaria siguen a la espera, los centros de F.P. prometidos y comprometidos desde 2010 a la baja permanente, nuestra población sigue cayendo y tememos no salir de este mandato sin bajar de los 75.000 habitantes una de nuestras grandes preocupaciones.

Confianza en que los proyectos de medio largo plazo se materialicen, como la inversión de Windar en suelo de Alcoa y nuestro deseo de que el proyecto de Baterías no tenga ningún retraso, pero como digo, de aquí a unos años algo más habrá que hacer para frenar la sangría de esta ciudad. Las fiestas y saraos, están muy bien, pero desde luego no será la actividad que sustente nuestra ciudad los próximos años.

Arancha Martínez Riola

Balance del año electoral; cómo valora la gestión realizada estos seis meses del nuevo mandato...

Negativamente. El actual gobierno de izquierdas ha perdido el mando de los asuntos importantes de Avilés y son meros espectadores de las migas que nos otorgan las administraciones regionales y centrales; que por cierto, son de su mismo color político. El soterramiento de las vías, que ya de por sí es poco ambicioso, parece que se hará en dos fases alargando más la ejecución de un tramo muy pequeño. Seguimos viviendo de espaldas a la Ría, con un entorno degradado para el que no hay solución, con un PGOU estático, que a diferencia de otros concejos no se adapta a las nuevas necesidades de Avilés para salir a competir con concejos que nos están ganando en población, renta per cápita e industria. La Ronda Norte sigue pendiente, y las entradas de Avilés siguen siendo tan desastrosas como hace cuarenta años. Está claro que no defienden los intereses de Avilés como merece, ni ellos mismos apuestan por el concejo que gobiernan

¿Qué supone el presupuesto de 2024 para Avilés?

Un corta-pega que se repite año tras año, con un nivel de ejecución bajísimo. Las inversiones en lo que da valor añadido a una cidudad como promoción turística internacional y nacional, la promoción de ferias y congresos, nuestra oferta de suelo industrial con la localización geográfica como valor añadido, la diferenciación frente a otros concejos para atraer población brillan por su ausencia. Sin embargo, hay nuevas partidas ideológicas para seguir manteniendo chiringuitos como son la partida de memoria histórica, la partida para la promoción de la llingua y el campamento feminista en el que se van a invertir la friolera de 300.000 euros. Mientras se gastan estas cantidades ingentes en estas cosas, los avilesinos a penas tenemos luces de navidad, nuestros comerciantes pierden clientes a pasos agigantados y cada vez hay menos población que quiera vivir en Avilés.

Los principales desafíos del próximo ejercicio para la ciudad...

Avilés necesita que crean en ella. Ya hemos perdido muchos trenes respecto a Oviedo y Gijón, que nos ha comido el terreno en muchos ámbitos y esta puede ser la última oportunidad de Avilés para no descolgarse de las grandes urbes de Asturias. Para ello, hay que sentirla y defender a nivel autonómico y nacional lo que nos corresponde por derecho, por ser la comarca más industrial, la tercera ciudad en población y una población histórica. Nos referimos por supuesto a la Ronda Norte, al soterramiento de las vías y al suelo de Baterías. Todo ello depende de otras administraciones, y se debe pelear y no conformarse con lo que manden los de arriba. Por supuesto, a nivel municipal también se deben hacer grandes cambios como la apertura de la ciudad hacia la Ría, deberíamos estar orgullosos de nuestra entrada al mar, y sin embargo nos avergonzamos de tener un entorno de la Ria descuidado, sucio y que parece no importar a nadie. Y por supuesto, las entradas de Avilés que esconden nuestra belleza que muchos descubren por casualidad.

El gran cambio que vivirá o debería vivir Avilés el próximo año.

Que sus gobernantes le devulevan la grandeza que tuvo.