Gerardo González, presidente de la Atlética: "Queremos servir en muchos ámbitos, es perfectamente compatible con Fundavi"

Hablar de la Atlética Avilesina es hablar de la historia del deporte de Avilés. La asociación se define como una sociedad polideportiva sin ánimo de lucro, con fines deportivos, que cuenta con 4 secciones deportivas: piragüismo, atletismo, baloncesto y balonmano. Es, además, una de las entidades deportivas más antiguas del Principado y un referente deportivo a nivel nacional. Ahora, desde la asociación se ha lanzado la Fundación Atlética Avilesina, una entidad sin ánimo de lucro que trabajará por el deporte en el sentido más amplio, y colaborará a través de él con el mayor beneficio social para Avilés y su comarca y el Principado en general. Gerardo González, presidente de la Atlética, cree que se trata de una noticia de importancia para el desarrollo cultural y deportivo de la Villa del Adelantado y ve a la fundación perfectamente compatible con Fundavi, encargada de promover y conseguir recursos deportivos para el deporte avilesino.

–La Atlética Avilesina, todo un referente. ¿Cómo está en la actualidad?

–Es difícil entender la historia moderna de la ciudad sin pensar en un club como este. Por aquí ha pasado mucha gente de la ciudad; así ha sido los últimos 90 años. En la actualidad es el club más emblemático de la ciudad, y colabora con muchas entidades a la hora de desarrollar sus actividades. No solo se centra en sus equipos, sino que sirve de ejemplo. La Atlética para la ciudad es más que un club.

–Nace la Fundación de la Atlética. ¿Desde cuando ronda esa idea por sus cabezas?

–Es algo que llevamos años planeando. Fue uno de los principales objetivos que se planteó en 2020 y nació con la idea de que el club se dedique exclusivamente a lo que es la competición. El problema es que gestionamos muchas otras cosas referentes al ámbito cultural, tema d eventos, organización de actividades… Y creemos que una figura como la de un patronato puede servir para separar un poco ambas partes. Además, está formado tanto por gente del club como por personas externas muy reputadas en de la ciudad.

–Una manera de aliviar carga de trabajo, ¿no?

–Claro. Por eso precisamente no hemos podido sacarla hasta ahora. Porque el día a día del club te come, no hay horas para hacerlo todo.

–¿Hacia dónde camina la Fundación?

–Queremos servir en otros ámbitos: promulgar el deporte a través de la cultura, acercar el deporte a las familias que no tengan recursos, promover la incorporación a mayores, de la mujer y la discapacidad… De la mujer en especial, porque en edades cortas abundan, pero según pasan los años el índice de abandono crece respecto al hombre.

–Ya existe una fundación deportiva en Avilés, Fundavi. ¿Tiene algo que ver?

–Nosotros mismos somos patrones fundadores de Fundavi. Tienen unos fines muy claros y somos totalmente compatibles. Los fines deportivos se terminarán tocando porque a los dos nos interesa lo mismo. Incluso en algún momento podremos hacer cosas juntos. Me sorprende el revuelo tras nuestra fundación.

–¿Y eso?

–Porque ambas son totalmente compatibles, no encuentro ninguna lógica a que se hable negativamente de ello.

–¿Se saldrán de Fundavi?

–Para nada, estamos muy contentos de pertenecer a Fundavi. En ningún momento se ha planteado que la creación de esta fundación fuera para salir de la otra. No entra dentro de nuestros esquemas. Para nosotros, junto al resto de clubes que la formamos, es como nuestro bebé. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá?

–¿Pero ha habido algún roce?

–Alguno se sorprendió, pero no deja de ser una decisión interna del club. No se puede hablar de roce. Más allá de la sorpresa de la noticia no hay ningún problema.

–¿Han hablado ya con ellos?

–Hablo con Juan (Bedia, gerente de Fundavi) casi a diario y tenemos una relación normal. No creo que tengamos que dar explicaciones por nuestra fundación, no es algo tan importante. Cada uno es totalmente independiente de hacerlo libremente.