No es una inocentada: la dueña del bar Chiquito se jubila

Vieko Perenic y Elena Fernández López se enamoraron. Él era marino croata y ella, camarera de la desaparecida Confitería Llana. "Fue un flechazo", afirma Fernández, que se jubila y cerrará las puertas de su negocio, el popular bar-cafetería Chiquito Virago, que Perenic y Fernández abrieron el 22 de febrero de 1997. El marino croata falleció hace siete años. Sin embargo, su huella no solo sigue en el recuerdo de su viuda y sus hijas, Cristina y Rebeca, sino en el local en el que con tanto mimo trabajó. Es más, el apellido "Virago" es cosa de Vieko, aficionado al zodiaco. "Virago viene de Virgo", apostilla Fernández López, que ya cuenta los días para comenzar una nueva vida "de cobrar sin trabajar", "algo maravilloso". El Chiquito Virago cerrará sus puertas mañana, 28 de diciembre, día de los Inocentes. "Algunos clientes bromean con ello, pero el 29 ya no abro", remarca la hostelera,

Elena Fernández López comenzó a trabajar con 14 años. Lo hizo en la Confitería Llana, donde estaba "encantada". Allí conoció a su pareja, con la que apenas, dice, tuvo noviazgo y sí muchas cartas, una correspondencia que los unió de por vida. Se casaron y tuvieron dos hijas. Tras unos años dedicada a cuidar a las pequeñas y atender la casa, Vieko y Elena se embarcaron en un proyecto hostelero: abrir el Chiquito, en plena plaza de La Merced. "Hubo un primer local que tenía muchos años, y en el que habían trabajado Eustaquio y Manolo, y Conchita, de Las Conchas, cuyos hijos siguen viniendo por el bar", señala.

El edificio había dado paso a uno nuevo cuando Perenic y Fernández montaron su bar. Poco a poco, comenzaron a levantar su proyecto. "Cogimos el negocio en octubre de 1996 y lo abrimos el 22 de febrero de 1997", recuerda la hostelera.

Pasado el tiempo, Elena Fernández explica que buena parte de la clientela se ha convertido en amistades. "Es como una familia", afirma poco después de remarcar: "Me encanta el trato con la gente, aunque algunos me digan que soy seria; si estoy así es porque estoy concentrada".

Desde que su marido falleció, el negocio ha salido adelante con el trabajo de Elena. "En los primeros tiempos, era como una terapia para superar su pérdida, ahora lo tengo ya más o menos superado", afirma esta hostelera de los pies a la cabeza, que tiene claro que a partir del mañana, día 28, solo le queda disfrutar.

Sus hijas, Cristina y Rebeca, viven en Barcelona y Madrid, respectivamente. Les hará visitas y viajará porque le "encanta". "Y ahora que ya tenemos el AVE no habrá quién me pare; los viajes del Imserso también tendré que explotarlos…", señala la mujer. Y afirma que no echará de menos el local, pero sí a las personas, con las que esperará encontrarse ya como jubilada y una cliente más. Ha puesto cafés por "millones" durante su larga vida hostelera, reconoce que la hostelería es un "trabajo esclavo" pero también le ha permitido vivir momentos muy gratos a lo largo de su vida. "Mi antiguo jefe, Alfredo Llana viene por aquí", señala poco antes de servir un café en la terraza y detenerse por un momento a saludar a un "cliente de cuatro patas", un perro que mira con curiosidad a la hostelera. "Trata muy bien a las mascotas, les pone agua y los deja entrar al local", afirman desde una mesa. "En pocos sitios pasa", añaden.

Aparte de servir "millones" de tazas de café desde que se puso detrás de la barra, se toma "seis o siete" diarios. Pero en el Chiquito no solo hay cafés, sus pinchos "vuelan": las medianoches de jamón y queso, los de pollo y los vegetales, los que más.

Ahora desea que llegue mañana para recomenzar, para levantarse de la cama cuando le apetezca, para viajar, "para vivir". También explica que el local seguirá vivo; ya hay personas que se harán cargo tras su jubilación porque al Chiquito Virago, en esa esquina privilegiada de la plaza de La Merced, le queda mucho que dar y "habría sido más (en su última época) de no ser por las obras que nos fastidiaron el verano", concluye Elena Fernández López ante una bandera croata que recuerda a su marido, a Vieko Perenic, ese marino que la cautivó hace décadas, cuando ponía cafés en Llana.