El gobierno avilesino apela al desarrollo de vivienda para dejar de perder población

El declive poblacional de Avilés se ve agravado este año con la pérdida, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 359 habitantes (solo Mieres tiene un dato peor, 379 vecinos menos). La terquedad de la curva demográfica descendente es tan evidente (12.932 avilesinos menos en los últimos 28 años) que el partido hegemónico en el gobierno avilesino, el PSOE, declara por boca de su portavoz municipal, Manuel Campa, que "la situación demográfica es la principal preocupación de este gobierno".

Tanto el PSOE como su socio de gobierno, Cambia (confluencia local de Podemos e IU), apelan fundamentalmente a la activación de dos resortes para obtener resultados "a medio plazo" en la lucha contra el despoblamiento. A saber: vivienda y empleo. Lo que propone el PSOE es "acompasar la aparición de oportunidades para la construcción de vivienda nueva con las inversiones industriales (baterías de coque, proyecto de Windar en Alcoa, ampliación del parque tecnológico...) que traerán, sin ninguna duda, personas y nuevos empleos a Avilés". Campa incluso señala dónde han de hacerse esas casas: Gaxín (modificación del PGOU mediante), San Cristóbal y el solar del antiguo San Fernando.

Sara Retuerto, la portavoz municipal de Cambia, añade el propósito de abordar "planes de rehabilitación de vivienda en barrios para sacar al mercado vivienda vacía". La edil también reseña que "falta vivienda en Avilés y preocupa el escaso parque de la que se destina al alquiler, lo que genera rentas caras". También opina que "las inversiones en los barrios y el fomento de la cultura y el deporte como motores económicos harán la ciudad más atractiva para vivir".

La portavoz municipal del PP, Esther Llamazares, circunscribe la "aceleración" de la sangría demográfica a los años de mandato de Mariví Monteserín –"en los últimos ocho años Avilés ha perdido 5.362 habitantes y en los veinte anteriores, unos 7.600"–, de lo que deduce que el "modelo Avilés de los socialistas no funciona". Llamazares aboga por aplicar medidas marco de su partido, como "una fiscalidad diferenciada, un plan de retorno de emigrantes y una mejora legislativa a la carta de las necesidades demográficas". Pero teme que todo esto caiga en saco roto "porque el PSOE está enrocado en su Ley de demografía, puro ‘buenismo’ que no concreta ni una sola medida práctica y se limita a hacer un lavado de cara". A juicio de la portavoz popular, "la autocomplacencia nos ha llevado a ser la segunda ciudad más envejecida de España y a que los jóvenes se marchen buscando lo que no encuentran aquí".

Desde Vox, la portavoz municipal, Arancha Martínez Riola, destaca la equiparación de la pérdida de población avilesina con la de los concejos de las cuencas mineras "si bien allí perdieron casi toda la actividad industrial y en Avilés eso no ha ocurrido" y se muestra preocupada por la pujanza de Siero, "que amenaza con destronar a Avilés de la condición de tercer municipio asturiano más poblado".

¿Qué hacer? Vox lo resume en "hacer lo contrario que el socialismo avilesino". A saber: "Dar apoyo a las familias (como la gratuidad de las "escuelinas"), servicios públicos de calidad, mejorar la red de transporte a los barrios, modificar el PGOU para ganar la ría y crear vivienda barata para jóvenes". Aún así, Vox es pesimista "si no avanzan las grandes infraestructuras pendientes".