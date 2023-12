Habla el millonario de la Primitiva de Avilés: "Voy a hacer un crucero con la muyer"

Un pensionista una tarde salió de casa, en Las Vegas, con unos euros en la cartera, y regresó ya de noche con un boleto de la Lotería Primitiva valorado en 1.123.054 euros. Sucedió el pasado jueves.

"Y no lo sabía", dice el afortunado.

El extrabajador ha decidido hablar con LA NUEVA ESPAÑA a cambio de mantener su nombre oculto. "Voy a hacer un crucero con la muyer", cuenta sobre el premio millonario que salió de la administración número 3 de Avilés, situada en la calle Santa Apolonia, en el barrio de Villalegre. Y también cuenta que tiene una familia muy larga. Ha bromeado: "Les dije a los hijos y a los nietos que igual les daba un billete de cincuenta a cada uno o así". Pero sólo ha sido una broma. Sabe quién precisa más del dinero que él, lo que no sabe es qué supone tener un millón de euros en la cuenta porque nunca vio un millón de euros, ni en vivo, ni en diferido.

El jueves, pues, salió a comprar la Lotería. "No suelo parar en la administración de Villalegre porque soy de Las Vegas". Lo que pasa es que el local corverano "había cola" y por eso decidió cruzar el Arlós. "En Santa Apolonia también había cola, pero me encontré a un antiguo compañero de trabajo y como estuvimos hablando, el tiempo pasó rápido", sigue contando. "Le dije: ‘Dame un décimo para el Niño y ponme cinco euros de la Primitiva", explica. "Ni me fijé en los números", confiesa. Habían sido 3, 48, 23, 11, 47 y 45. Además, el complementario es el 19 y el reintegro el 1.

Ayer fue "la muyer" la que le dijo que había leído en LA NUEVA ESPAÑA que había un nuevo millonario en Villalegre –el anterior, fue hace una semana, en Piedras Blancas–. "Pues bien para él", se dijo. "Salimos de casa y como pasamos por delante de la administración de Villalegre entramos a comprobar los números. No sabía cuáles tenía. En la máquina que tienen fuera, pusimos el boleto y salió ‘cantidad excedida’ o no sé qué. Ella me dijo: ‘Lo mismo pillamos mil o dos mil euros’", relata. "Pues mil o dos mil están muy bien", apuntó.

Con el dedo índice cruzando los labios se dirigió al administrador. "Le dije que guardara silencio, entonces volvió a comprobar el billete y, sí, era el millón de euros de la Primitiva. Nos dijo: ‘Al banco’". Allá que se fueron. Allí está el dinero. Y el pensionista se quedó en casa, casi sin palabras. "Lo mío ya está todo pagado y lo que me gusta es viajar".

No va a tardar en salir corriendo.

Promete.