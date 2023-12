Un rincón para la igualdad

El casco antiguo de Avilés cuenta con grandes tesoros arquitectónicos. Muchos de ellos destinados al uso cultural, educativo o social. Un paseo por la calle La Ferrería lleva hasta la "casa lila" –antes de color verde–, donde se encuentra la sede de la Casa de las Mujeres desde septiembre de 2022. El edificio acoge los servicios de Igualdad, el Consejo Asesor de la Mujer y el Consejo Municipal de la Mujer.

Las principales actividades que desarrollan los grupos y talleres de la Casa de las Mujeres se basan en educar en igualdad a través de diferentes líneas de actuación. Estas acciones son llevadas a cabo principalmente por "Xurtir" en los centros educativos. Sandra Abascal es la pedagoga y coordinadora de los proyectos de sensibilización. La entidad prepara talleres de dos sesiones con los que acuden a las aulas de 1.º a 6.º de Primaria de los colegios de la ciudad. Allí trabajan con los escolares para que tengan conciencia sobre los estereotipos, las formas de violencia y la forma en que se transmiten esas conductas, entre otros.

Según explica Abascal, mediante la actividad "La escalera de la violencia de género" se han percatado de que niñas y niños pequeños no reconocen diferentes tipos de violencia. "En la parte de arriba está la agresión, pero antes del golpe hay mucha violencia psicológica, económica, ambiental... Si se logra que reconozcan el primer escalón violento, se puede detener", asegura la pedagoga.

El Consejo Municipal de la Mujer ha sido "un motor" que ha avanzado en las reivindicaciones y que trabaja para la igualdad afectiva y fomentar relaciones sociales entre mujeres. Con la misma intención de divulgar y educar en valores de igualdad, desde una perspectiva cultural, se encuentra la iniciativa Cinefórum, coordinada la historiadora del arte Patricia Pérez. Este programa pretende poner sobre la mesa el papel de las mujeres a lo largo de la historia artística, en concreto su utilización como "mujer objeto" y "protagonista de las obras". "Los roles se siguen perpetuando en la publicidad, el cine, la música...", comenta Pérez.

El ciclo de Cinefórum ahora también ha promovido "La mirada violeta", es un ciclo de películas con perspectiva feminista. Tras la revisión, se lleva a cabo una charla donde se desmenuzan los detalles de la cinta. La última, "Histeria", un filme de 2011 sobre un trastorno que dejó de considerarse como enfermedad "hace cuatro días".

Por su parte, la psicóloga Marisol Delgado dirige talleres de desarrollo personal en los que participan mujeres de todas las edades, algo que aporta "mucha riqueza" ya que "se plasman evidencias de la vida cotidiana". En ese sentido, Delgado destaca que en los grupos se trabajan aspectos como la gestión del estrés, la mejora de la asertividad o el manejo emocional, habilidades que permiten "mejorar las relaciones de una manera empoderada". "La culpa es una de las emociones que más trabajamos por el impacto que tiene en las mujeres y lo asociada que está a lo que constituye su percepción en cuanto a lo que hacen o dejan de hacer", relata Delgado.

La ingeniera Patricia Gómez, en su caso, se encarga de la iniciativa "Mujeres inspiradoras", que actualmente ya ha celebrado tres ediciones. El ciclo, explica, cuenta con dos objetivos. Por un lado, visibilizar a mujeres "brillantes" que son desconocidas por el hecho de ser mujeres y, por otro, que su divulgación sirva para inspirar e incorporar referentes a las mujeres que asisten. "Desde el primer día vimos que era muy beneficioso", asegura, y es que, en algunos casos, las participantes se vean reflejadas con "referentes del día a día". En ese sentido, la ingeniera destaca la importancia de "derribar" los síndromes de la impostora al que están sometidas las mujeres sea cual sea la labor que llevan a cabo en su carrera profesional.

Por ello, Gómez también explica que el taller sirve para "romper techos de cristal. Y es que, a partir de noviembre, organizará talleres para niñas de más de diez años en los que pretende fomentar entre las denominadas carreras STEM (en inglés, ciencias, tecnología, economía y matemáticas). "Existe un gran rechazo a estas carreras. Las niñas están condicionadas desde pequeñas", asegura.

En otro apartado se encuentra una de las joyas de la corona del espacio: el club de lectura, coordinado por Aurora Saiz, Emma Lobato, Loli Díaz, Rebeca Fernández y Olvido Vázquez y en el que participan hasta 80 mujeres. El club surgió en 2011, siendo el primero de Avilés y, pese a que su objetivo sería incentivar la lectura, en este caso, las mujeres asistentes eran ya "grandes" lectoras. "Es feminista porque somos todo mujeres para que tuvieran voz y un espacio para ellas", comenta Saiz. "Las mujeres son más participativas, pero cuando participan hombres, ellos siempre tienen la voz", destaca. Por otro lado, explica que se decidió "leer sólo a escritoras" para contrarrestar la ausencia de mujeres en los centros educativos. La participación durante más de una década ha creado lazos entre las participantes, y es que, tal y como asegura Saiz, muchas de ellas "han creado grupos" para verse fuera del taller, como visitas a exposiciones, charlas o conferencias.

El Centro Asesor, un servicio donde el lema "no estás sola" no resulta un lema vacío

La Casa de las Mujeres de Avilés también acoge el Centro Asesor de la Mujer, el cual es dirigido por la abogada Paloma Beatriz, quien se encarga de atender a las mujeres víctimas de violencia de género. El centro de Avilés, que se trata del más antiguo de Asturias tras el de Langreo. En él, se ofrece un acceso "discreto" para ser recibida por Beatriz, quien las atiende con una sencilla frase: "Bienvenida, estás en tu casa". "A las mujeres les cuesta mucho dar el paso", señala la abogada, quien ofrece información y plantear formas de cambiar su situación. "Aquí no vienen con el fin de denunciar, sino de recibir asesoramiento jurídico para encarar su situación por la vía civil o penal", destaca. "El lema ‘no estás sola’ no es un lema vacío", señala Beatriz, ya que allí se realiza una labor de acompañamiento que, en algunos casos, se ha alargado durante años. "Aquí no se cuestiona. Se realiza una labor para que el sentimiento de culpa, duda y miedo se difumine y la víctima se empodere para que coja las riendas de su vida", explica. Además, allí también se lleva el teléfono de asistencia telefónica durante las 24 horas del día, algo "reconfortante" ya que hay una persona "atenta" a las dudas, miedos o situaciones de peligro. Por otro lado, allí también se gestiona la casa de acogida, con capacidad para nueve unidades familiares, para las mujeres que se encuentran en riesgo de violencia, donde son derivadas también cuando se encuentran a cargo de menores de edad.