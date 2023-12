Un brindis pensando en el futuro

Cuando solo quedan unas horas para poner fin al 2023, el deporte avilesino hace balance de un año que ha dejado más lágrimas que sonrisas en la Villa del Adelantado. Durante unos meses, algunos llegaron a fantasear con ver tres ascensos de clubes de la ciudad en cuestión de meses, pero la realidad fue una dura losa. El ADBA inauguró la que prometía ser una época de promociones en la ciudad, consiguiendo una plaza en Liga Femenina 2, pero luego ni Atlética Avilesina ni Real Avilés pudieron seguir sus pasos y cambiar de categoría. Uno cayó en el Palacio de la Magdalena, donde se disputó la fase de ascenso, tras firmar un año brillante, mientras que apenas a unos metros de distancia Samu, la gran pesadilla de muchos, se encargaba de cortar las esperanzas blanquiazules de entrar en Primera Federación. Pero, con la ilusión renovada y con el foco puesto en lo más importante, la cantera, los clubes de la comarca de Avilés afrontan un año en el que esperan que la ayuda de sus consistorios sea mayor para seguir trabajando con la base, los más jóvenes, para que, a la postre, lluevan las alegrías deportivas.

"Este año hemos potenciado muchísimo el club. Hemos subido mucho en el número de nadadores y hemos reforzado las categorías inferiores, que para nosotros es muy importante. Queremos tener la mejor cantera posible", explica Marta Álvarez, presidenta del Club Natación Avilés, que reconoce que están creciendo en todos los aspectos, lo que los ha llevado a tener que contratar un nuevo técnico. En el aspecto deportivo la avilesina destaca el nombre de Yago Rodríguez, uno de los buques insignia de club, pero no se quiere olvidar de ninguno de los nadadores que tienen en sus filas, "que han firmado grandes resultados". A nivel de eventos siguen con todas sus actividades clave, como el trofeo La Magdalena que se disputará en unos días y a que asisten deportistas de toda España, o el Trofeo Avilés. "Al año nuevo solo pido que los niños y las familias sigan apostando por el deporte, porque les aporta disciplina, madurez y experiencias", desea Álvarez, que para los Reyes Magos tiene un recado: "Unos polletes nuevos para las piscinas del Quirinal, que nos hacen falta".

En La Curtidora están que no dan abasto. El voleibol está viviendo una segunda juventud en Avilés y, según cuenta Javier Díaz, presidente del club, ellos están desbordados. "Tenemos veintidós equipos en todas las categorías, ya no tenemos sitio para meter más equipos, no podemos crecer más", señala. Su año ha sido "bastante positivo", ya que los diferentes equipos del club han podido ir a dos campeonatos de España. Además, el primer equipo consiguió mantener la categoría en Primera División Femenina, objetivo que siguen peleando de cara a esta campaña. "Ahora lo que nos hace falta es una mejora en las instalaciones. Necesitamos una actualización de Los Canapés cuanto antes. El otro día tuve que volver de mis vacaciones para arreglar un trozo del suelo, la situación es insostenible", recalca Díaz, que espera que en este 2024 crezcan los ingresos y para hacer frente a este tipo de problemas.

La otra de la cara de la moneda en el voleibol de la comarca avilesina la protagoniza Los Campos. El equipo corverano pecó de juventud y, tras un año que les sirvió para aumentar su experiencia, no pudieron evitar el descenso de categoría. Pero Jesús Iglesias se quiere quedar con la parte positiva. "A nivel de cantera estamos creciendo mucho. El trabajo con la base es muy importante, y hemos tenido algún torneo a nivel nacional. Estamos muy contento con el progreso que hemos tenido durante este año", explica, calificando el año como "muy positivo". "Cada vez somos más, pero como dice Díaz, nosotros también necesitamos instalaciones adecuadas para entrenar", reconoce el corverano, que para el año que está a punto de arrancar solo pide "seguir trabajando para que los niños puedan crecer a nivel deportivo".

La permanencia es también el deseo que pide Juan Carlos Marcos, vicepresidente del Marino, aunque confiesa que lo veo muy complicado. "La temporada nos fue muy bien, conseguimos con bastante solvencia la salvación e incluso, a falta de unas pocas jornadas para el final, tuvimos opciones de entrar en play-off", recuerda el gozoniego, que reconoce que para el Marino eso fue algo "fuera de lo normal". "Viendo los equipos que hay la campaña pasada fue de diez", sostiene. Ahora desea que se repita el milagro de la temporada 2021-12, cuando el equipo estaba en descenso y, jugando contra el Navalcarnero, Luis Morán anotó un tanto en el que era el último encuentro del año para dar la permanencia a los marianistas. "Firmaba quedar el decimosegundo, con eso nos vale", bromea Marcos. A los Reyes Magos el vicepresidente del Marino solo pide que la cantera del club siga como hasta ahora, y que la familia que forma el conjunto gozoniega siga tan unida como este año.

El Judo Avilés, por su parte, ha vivido un año de reconstrucción, con su mirada puesta en que "dentro de dos o tres años volvamos al camino de los éxitos". "Este año tenemos a Raquel Pascual al mando, que ha sido nuestra principal novedad deportiva, y no podemos estar más contentos", señala Carlos Fernández, del Judo Avilés, satisfecho porque "hemos logrado sacar resultados en categorías inferiores para volver al lugar donde estuvimos". "Estamos encantados por cómo está yendo todo", reconoce el judoka, que desea que el deporte avilesino este unido, para que "trabajando todos juntos haya algún avilesino que llegue a la élite, da igual el deporte que sea". "Necesitamos que haya un referente del deporte avilesino, una cara visible. Tenemos que tirar todos por ello", sentencia.