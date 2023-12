"Hay planes de nuevas energías para Corvera que supondrían 50 millones de inversión"

Corvera cierra 2023 tras presentar el mayor presupuesto de su historia de cara al nuevo año. Con el espaldarazo de la futura Ciudad Deportiva del Real Avilés, el regidor, Iván Fernández, hace un repaso al año en el que logró apuntalar la Alcaldía para el PSOE con mayoría absoluta en las elecciones del 28 de mayo.

–¿Su balance?

–Para nosotros ha sido un año bueno. No tenemos la arrogancia de evaluarnos a nosotros mismos, pero sí estamos satisfechos con el trabajo conseguido y entendemos que, en cualquier caso, ese análisis lo tiene que hacer el conjunto de la ciudadanía. Sabemos que hacemos un esfuerzo importante y vamos cumpliendo muchos compromisos. Muchos proyectos eran reivindicaciones históricas de Corvera y ya son una realidad. Pero somos autocríticos y queremos seguir haciendo más. Siempre se puede mejorar. Le damos mucha relevancia al día a día, a las reivindicaciones vecinales de lo que afecta a su entorno más cercano. Eso para nosotros es fundamental.

–Parten del compromiso de deuda cero. ¿Cómo encaran los proyectos a futuro?

–Una gestión económica seria y rigurosa es fundamental. Entendemos que sólo se construyen proyectos de futuro si se sustentan sobre una base sólida de una buena gestión económica. Que un ayuntamiento tenga deuda es legal, pero optamos por un ayuntamiento saneado. Los hechos demuestran que es compatible que la economía municipal vaya bien y los presupuestos se incrementen sin endeudarse. Hemos saneado el Ayuntamiento por completo, sin listas de espera y sin dejar de ofrecer servicios.

–¿Cómo analiza los Presupuestos del Principado para el concejo?

–Estamos satisfechos, no sólo por las inversiones, sino también por las transferencias corrientes. El Ayuntamiento de Corvera recibió un millón de euros con el plan concertado de Servicios Sociales o el fondo de cooperación, que nos ayuda a cubrir unos servicios que sin la ayuda regional serían imposibles de prestar. Las inversiones cumplen su compromiso del plan que tenemos de saneamiento y abastecimiento en coordinación con el Gobierno regional, y sientan las bases para la primera residencia de mayores pública del concejo, la primera bajo el nuevo modelo de residencias en Asturias. Será un modelo nórdico, con verdaderos hogares para nuestros mayores. Es muy importante, porque era el equipamiento que nos faltaba.

–¿Qué significa para Corvera ser el primer concejo con un equipamiento así?

–Para nosotros supone una gran satisfacción tener la primera residencia de mayores pública de este tipo. Hay otras tres en Corvera que funcionan muy bien, pero nos faltaba ese elemento. Desde el gobierno compartimos esa visión y aprendizaje que nos ha quedado de la pandemia de no sólo hacer un hotel con habitaciones nido, por así decirlo, sino ir a una residencia que sea un verdadero hogar porque se lo debemos. Somos lo que somos porque fueron lo que fueron. Una sociedad digna es aquella que cuida a sus mayores y dependientes.

–Recientemente, las estadísticas situaron a Corvera como el concejo de mayor crecimiento poblacional.

–Cuidamos a nuestros mayores de la misma manera que queremos ser un municipio para vivir y trabajar. Comprarse una vivienda es algo más que adquirir un techo y unas paredes. Es un proyecto de vida y queremos ser un concejo atractivo para que la gente emprenda su proyecto, ya sea trabajando aquí o en otro municipio, pero aprovechando la situación estratégica de Corvera en el centro del centro para estar en cualquier parte de Asturias en poco tiempo. Ofrecemos esas condiciones para que las empresas vean que es el lugar idóneo para invertir porque sin empresas no hay trabajo y sin trabajo no hay futuro.

-¿Qué impacto tiene en ello el apoyo al comercio de cercanía?

–Tenemos una estrecha relación con los comerciantes, con una coordinación y cooperación desde ayudas para hacer ferias o nuevos planes y campañas de promoción. Hemos visto que el programa ConCor, algo que surgió como respuesta a la pandemia, se ha consolidado como un elemento clave para dinamizar la economía.

–¿Cuándo entrará en funcionamiento el parque acuático, el llamado PACO?

–Va según lo previsto. Cuando nos dimos cuenta de que no abría este último verano, pusimos la mirada en 2024. Queremos ser prudentes, pero habrá un antes y un después. Desde el punto de vista social, ofrecemos una alternativa de ocio y entretenimiento que no hay en toda Asturias. Nadie que venga a Asturias vendrá sólo al parque, pero dadas las cifras de turistas que baten récords, con estancias de 5 o 6 días, aspiramos a que, aprovechando la cercanía con el centro una parte se acerque al parque. Hostelería y comercio se beneficiarán. No sabemos cuántas personas consumirán a raíz del PACO, pero si no lo hay no vendrá nadie. Lo esperamos con mucha prudencia y reserva, pero con mucha esperanza. En política también estamos para hacer proyectos que despierten ilusión.

–¿Qué espera de la Ciudad Deportiva del Real Avilés?

–Es un proyecto sin parangón en toda Asturias. El Sporting y el Oviedo tienen sus ciudades deportivas, pero la del Real Avilés no tendrá nada que envidiarles. Los trámites municipales ya están hechos en tiempo récord, en sólo nueve meses. Esperamos que el proyecto se apruebe en los primeros dos meses de 2024 para iniciar el proceso de subasta y adjudicación. Si todo sale bien, antes de verano puede haber movimiento. Es un proyecto que actúa como tractor, ha habido inversores que han contactado con el ayuntamiento para desarrollar urbanísticamente y construir alrededor de esa zona.

–¿En qué situación está el proceso del campo de golf?

–El presidente del Real Avilés manifestó su interés de optar a la gestión de la instalación. Otros dos inversores también se han dirigido al Ayuntamiento interesados. Pero es desesperante. Respetamos a la Justicia, faltaría mas, pero pediría celeridad a la hora de que emita la sentencia. Estamos a la espera de que se dé la razón a una de las partes. Si da la razón al administrador concursal, pediremos que arregle el campo y lo ponga en funcionamiento, ya que forma parte del patrimonio de Corvera. Si da la razón al Ayuntamiento, abriremos un proceso de subasta pública. Mi única pretensión como alcalde es que el campo esté en perfecto estado y funcionando.

–¿Se han solicitado licencias para llevar a cabo los proyectos de hidrógeno verde de los que se ha hablado para Asturias?

–No, las últimas inversiones confirmadas por Arcelor no han tenido que ver con el hidrógeno verde. Con Fertiberia salió una convocatoria de proyectos de descarbonización. Estuve hablando con su director y están estudiando las opciones a su alcance. Y existe la posibilidad de algunas iniciativas empresariales, del sector de las nuevas energías, que, si llegan a buen puerto, depararían una inversión cercana a los 50 millones y generarían empleo y actividad económica. Llevamos meses trabajando y estamos a poco tiempo de anunciar estos proyectos. Corvera está en el corazón industrial de Asturias y tiene gran futuro con las energías del futuro.

–¿En qué espacios?

–En Corvera. Hasta ahí puedo decir.

–¿Qué le pide al nuevo año?

–Seguir la línea marcada. Con nuestros errores, que los tenemos. La línea es tener el Ayuntamiento saneado, hacer frente a proyectos de futuro y de grandes inversiones sin olvidarnos del día a día. Ser humildes y tener mucha cercanía, estando en la calle y escuchando a lo que nos dice la gente, lo que esta bien y mal, para asumirlo y corregirlo.