"La agrupación folclórica ‘Sabugo, ¡Tente firme!’ es la escuela de aprendices de la música avilesina"

Béznar Arias es productor musical e impulsor del libro-disco que repasa la historia de los primeros sesenta años de vida de la agrupación folclórica "Sabugo, ¡Tente firme!". La publicación se puede adquirir en los quioscos junto al ejemplar diario de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. La entrevista se desarrolla en una cafetería de Sabugo, el barrio que vio nacer a este grupo y que, durante las pasadas fiestas de San Agustín de agosto, cumplió sus primeros sesenta años.

–¿Cómo surgió la idea de editar un libro disco de "Sabugo, ¡Tente firme!"?

–Cuando estaba haciendo uno de los tres discos de la Antología de Avilés, buscando información, me di cuenta de que en el año 2023 la agrupación folclórica se cumplía el sesenta aniversario de "¡Sabugo, ¡Tente firme!". Lo anoté mentalmente y me parece una buena idea. La agrupación ya había celebrado el 40 aniversario creo recordar con una exposición. Pero esto es otra cuestión. Partí de la idea de que habían grabado una serie de discos en los años sesenta y setenta y me parecía un buen argumento para hacer algo.

–Entonces, la idea surgió en 2022, un año antes del aniversario.

Eso es. Llegado el 2023, entre muchas cosas que estaba haciendo al mismo tiempo comencé a buscar fotografías, que es lo más importante, de lo más, y al principio me costó encontrarlas. Todo hasta que empiezas a tirar de la cuerda, de hablar con uno o con otro y luego, al final me llegaron fotos para editar otro libro.

–Quedaron fotos fuera...

–Y estoy convencido de que estos días, a través de las redes sociales, seguramente, van a aparecer más fotografías. De hecho, este martes me mandaron un programa del Palacio Valdés que puede venir bien para el libro. En ese cartel figuran la banda de música Orfeón de Avilés, entre otros.

–La publicación permite aflorar muchos recuerdos de lo que fue y es este emblemático grupo

–Por supuesto. Realmente con quien hablé de la historia de "Sabugo" fue con Abelardo González y Roberto Riestra (presidente y tesorero históricos de la agrupación folclórica) sobre todo de las primeras décadas, de los años sesenta y setenta. De los ochenta en adelante, mi hermana lleva bailando en "Sabugo, ¡Tente firme!" treinta y pico años, entonces, siempre la ví y me decía: vamos a Yugoslavia, a Egipto, a Italia y me dije: Voy a meterme yo en "Sabugo, ¡Tente firme!", no paran de viajar. Pero no lo hice. Sí me quedó esa idea de que no conozco una agrupación musical que haya viajado más que ellos. Comencé a escribir algunos textos...

–¿Qué pasó?

–En ese momento ví publicado en el periódico LA NUEVA ESPAÑA una entrevista que Paco (Francisco López Jiménez) le hizo a Abelardo González y me dije: estoy a muchas cosas a la vez y creo que no me da tiempo a escribir algo histórico, con fechas con nombres, más completo. Llamé a Paco y le comenté mi idea: Voy a sacar este proyecto adelante a final de año y me gustaría que alguien se hiciera cargo del texto y que abarcase un poco no solo la historia de Sabugo, no solo como grupo folclórico, como grupo de danza, sino que hablara también de los premios "Sardinas de oro", del festival folclórico, que me parecen dos patas del banco fundamentales a la hora de hablar de "Sabugo, ¡Tente firme!".

–Entonces, la idea inicial varió un poco.

–Tuve que cavar un poco más, sí. Para buscar fotos de los premiados en las "Sardinas de oro" como Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Severo Ochoa,... Encontré muchas de esas fotos. Del festival folclórico había que contar la cantidad de países que han venido a Avilés de todos los continentes y luego rematarlo con la constitución de la Fundación, que duró lo que duró. A grandes rasgos, es lo que contiene el libro de 92 páginas.

–La edición incluye además un cd, cuénteme cómo se gestó.

–"Sabugo, ¡Tente firme!" había grabado tres elepés y un cd que grababaron en Canadá en un viaje de 1999. Pero a mí me apetecía más recuperar temas de los vinilos anteriores, los tenía en casa y los había comprado hace mucho tiempo de segunda mano. Pedí los permisos a la discográfica CBS para sacar diez o doce canciones. El problema era que los másters de esos discos ya no existen y sacarlos de los propios discos es otro. Seguí comprando algún disco más para ver si tenían mejor calidad, pero estaban peor la mayoría.

–Y ahí interviene Miguel Herrero con la remasterización.

–Hizo un gran trabajo, intentando que ciertos ruidos del disco se pudieran limpiar y al final pude sacar trece canciones de los tres discos, se pudo conseguir alguna más, pero esas son las que mejor calidad tienen. Quedó digno, el paso del tiempo se nota. Me quedé sorprendido en su momento el nivel musical es muy alto.

–¿Y dónde grabaron los originales?

–Dos en Madrid y el de 1976 fue grabado en la iglesia vieja de Sabugo.

–En aquellos años no se grababan en Asturias.

–Eso es, en Madrid o fuera de España, como hizo por ejemplo "El Presi". Hasta finales de los setenta con estudios Norte y después Eolo.

–¿Qué pretendemos con este libro disco?

–Es mi trabajo. Me gusta todo lo lo que tiene que ver con la música y Avilés y difundirlo. El libro disco de "Sabugo, ¡Tente firme!" también es un homenaje a Avilés. A generaciones como la mía nos interesa las cuestiones que ocurrieron en los años sesenta y me doy cuenta que quizá hay gente que no saben que "Sabugo, ¡Tente firme!" grabó discos en los años sesenta y setenta, lo saben los propios, los que vivieron esa época.

–Además es un reconocimiento a todas las personas que han formado y forman parte de "Sabugo, ¡Tente firme!"

–Claro. Me he dado cuenta de que muchos grupos folclóricos y formaciones musicales que trascendieron décadas después pasaron por "Sabugo, ¡Tente firme!" y pongo ejemplos: Juan Casas, Chema Vilaboy, Javier García y así una larga lista...

–¿Una cantera?

–Por no contar además que, si querías salir de viaje fuera de Asturias y fuera de España, apúntate a "Sabugo, ¡Tente firme!". Han salido matrimonios de esta agrupación que ni te cuento, personas que dirigió muchos coros. Es la Escuela de Aprendices de la música avilesina.

–Una escuela música no reglada.

–Emilio Menéndez estuvo en "Sabugo, ¡Tente firme!", el coro lo dirigieron algunos de los mejores músicos de Avilés, el Perlito, Majo Muñiz. Están todos los nombres en el libro. No solo salieron músicos de agrupaciones folclóricas, miembros de coro, directores y, no lo sé, pero seguro que hubo algunos que tocaron en orquestas de los años setenta.

El libro disco puede adquirirse en los quioscos a un precio de 24,95 euros

El libro disco "Sabugo, ¡tente firme!" que repasa los sesenta años de trayectoria del grupo folclórico está a la venta en los quioscos desde el pasado martes. El libro-cd se vende a un precio de 24,95 euros más el periódico del día. Además, es posible adquirirlo a través de la tienda online en www.lne.es. LA NUEVA ESPAÑA ofrece a sus lectores un libro de 92 páginas con más de ochenta fotografías a todo color que repasan seis décadas de historia de la longeva agrupación folclórica avilesina. La publicación se detiene en los premios "Sardinas de oro", en los sucesivos festivales internacionales de música y danza, así como en los innumerables viajes que este grupo realizó a lo largo de su vida por medio mundo, desde Egipto hasta el otro lado del océano Atlántico además de media Europa. La edición incluye además un disco con trece canciones. Esas piezas formaban parte de antiguas grabaciones de "Sabugo, ¡Tente firme!". Han sido recuperadas de tres discos editados en los años sesenta y setenta del pasado siglo. Los trece temas han sido remasterizados por los productores Miguel Herrero y Pedro Álvarez.