Sus Majestades apuestan por los juegos de mesa

Los avilesinos ultiman sus compras navideñas. El día de Reyes se echa encima y muchos han decidido apostar por el comercio local a la hora de comprar sus regalos, para potenciar el trato humano por delante de las plataformas digitales. Por eso, durante los últimos días los establecimientos están viviendo un goteo constante de clientes que ameniza las últimas horas de la campaña navideña.

"Este año he notado cierta contención en el gasto. El gasto medio creo que ha bajado", indica Ana Fran Pérez, de Cosas en Familia. Lo que destaca la avilesina es que la gente de la ciudad está apostando por el comercio local, algo que agradece. "Los clientes hacen el esfuerzo, porque no quieren que se acaben este tipo de sitios", explica. Sobre los favoritos de estas navidades, Pérez destaca que ha incrementado la venta de juegos de mesa para niños entre siete y nueve años. "Es una buena opción para que no estén tanto con el móvil, por eso creo que se están vendiendo más", apunta.

Yolanda Vázquez, de Regalos Venus, no ha notado que sus ventas hayan crecido mucho durante estas fechas, ya que su tienda está especializada en otro tipo de regalos, pero si tiene dos productos que han brillado durante las navidades. "Lo que más he vendido estos días han sido disfraces, para los críos que juegan en casa a ser princesas o piratas, o muñecos ‘reborn’", confiesa. Mientras, los clientes agradecen el buen trato que reciben en el comercio local avilesino. "Hay veces que te pierde la tentación de irte a un centro comercial, pero el trato que puedes tener aquí marca la diferencia", sostiene Carmen Fernández, que tuvo que pedir consejo para terminar de decidirse por su regalo. "Estas cosas no te pasan por internet o en las grandes superficies", afirma la avilesina, contenta con su compra.