Ana María Suárez Alonso: "Hay que prepararse para la constante actualización tecnológica y social"

Abróchense los cinturones. Despegamos con la avilesina Ana María Suárez Alonso, que busca en Florida cumplir su sueño de ser ingeniera aeroespacial. Y volar con ella a los mandos. Siempre fue "una niña curiosa, responsable y muy activa. Siempre quería hacer más, todos los días hacía de todo: jugar al tenis, bailar, pintar, cantar, aprender idiomas, tocar instrumentos, cocinar… Tuve la suerte de tener una familia muy grande y unida de la que aprendí los importantes valores del esfuerzo y trabajo".

Sus mejores recuerdos aterrizan en Candás, "donde vivían mis abuelos. Los domingos, toda mi familia se reunía en su casa. Mis tardes consistían en comer la mejor comida que probaré en mi vida, jugar a las cartas con abuelos y tíos, hacer puzles con mis primas o competir con mi hermana en algún juego inventado". A principios de la ESO supo que quería estudiar "Ingeniería Aeroespacial. Desde mi primera clase de Física y Química me enamoré de las ciencias y quise dedicar mis estudios y esfuerzos a ellas. Fue entonces cuando también empecé a leer varios libros de divulgación científica de Stephen Hawking, Brian B. Greene, o Javier Santaolalla que despertaron mi pasión por la física moderna y la astronomía. Mis intereses por la ingeniería y la astronomía hicieron fácil la decisión de Ingeniería Aeroespacial, y desde los 13 años tuve mi objetivo claro".

Se fue a Estados Unidos en agosto de 2021, "justo cuando España empezaba a quitar las restricciones de viajes al extranjero por el covid. Me mudé sin saber qué esperar, ya que no pude viajar antes para conocerlo, sola, con dos maletas con toda mi ropa y con todas las ganas del mundo de empezar mi nueva vida en Estados Unidos. En mi primer semestre universitario aprendí más sobre el país, las costumbres, y la forma de vivir americana que en cualquiera de mis clases. En la primera clase universitaria me apetecía llorar de la emoción, no me creía que aquello era mi vida, sabía que había tomado la decisión correcta. Lo que más me impresionó fue la gran diversidad de personas y oportunidades que el campus ofrecía. Desde la cantidad de clubes distintos, la vida ‘griega’ (como ellos llaman a las fraternidades y sororidades), la amplia selección de clases que puedes escoger y la variedad de trabajos en el campus".

A los 14 o 15 años voló por primera vez en "una avioneta con mi tío. Desde el momento en que despegamos me encantó el subidón de adrenalina, el poder de controlar el avión, y envidiaba el conocimiento del avión que tenía mi tío. Empecé a estudiar varios libros de aviación y me fui familiarizando con conceptos aerodinámicos, comunicación radiotelefónica, meteorología… No fue hasta enero de 2022 que tuve mi primera clase de vuelo, antes siquiera de haber conducido un coche. No voy a mentir y decir que fue amor a primera vista, sino más bien un amor inalcanzable".

Lo primero que pensó después de su primera clase de vuelo fue: "¿Cómo voy a sacarme yo esto?". "Me impactó todo lo que suponía volar el avión (volar el avión es lo de menos)", recuerda, "entre comunicarte con la torre en una jerga que no entendía nada, estar pendiente todo el rato de la altitud, velocidad y dirección, hacer las maniobras que te mandan perfectamente, seguir todas las ‘checklists’, saber todas las partes del avión, saber cómo utilizar los sistemas del avión… Me parecía imposible".

Después de muchas horas, mucha práctica y mucho estudio, "ahora ya puedo decir que he hecho tres ‘solos’, en los que he volado completamente sola fuera del aeropuerto. En ese momento, con el avión totalmente a mi control, con el mundo a mis pies, fue cuando supe que lo mío es volar".

A pesar de que su experiencia como piloto ha sido en Florida, ha tenido la oportunidad "de acumular un par de horas en Asturias. La verdad que no hay comparación entre bellezas naturales. Mientras que Gainesville es todo valle y carreteras, Asturias tiene montañas y costa, haciendo la experiencia mil veces mejor. Es increíble recorrer la costa cantábrica en el aire e ir reconociendo las ciudades costeras".

La experiencia de "estar sola en otro país, empezar otra nueva vida, en otro idioma totalmente distinto, me cambió totalmente. Pero el tiempo más difícil para mí fue Bachiller. Mis padres me propusieron la opción de irme a estudiar al extranjero durante la cuarentena en marzo de 2020. Yo, a mis casi 17 años, nunca me había planteado que estudiar en el extranjero podía ser una opción, y una vez se me metió la idea en la cabeza, el proceso fue imparable. Empecé a investigar los pasos que había que tomar para aplicar a universidades en el extranjero. Durante el verano de 2020, empecé a prepararme para los exámenes de acceso a la universidad en América que en este caso era el TOEFL (examen de inglés) y el SAT (lo que viene a ser una selectividad americana). Aparte de esos dos exámenes, me apunté a clases particulares de Física y Matemáticas para hacer dos exámenes SAT electivos, de los que tuve que aprender el material desde cero en dos meses de verano. A la vez que estaba haciendo todos estos exámenes, empecé mi segundo año de Bachiller, preparándome para hacer el Bachillerato Internacional y la Selectividad española (por si acaso no entraba en EE UU). Durante ese año aprendí lo que es el estudio de verdad, el estrés escolar, el renunciar a cosas por estudiar. Pero también aprendí lo que es el fruto del trabajo duro. Acabé el año escolar con un 10 en Bachiller, un 13.5 en la EBAU, y entrando a mi universidad top con beca académica".

La calidad de vida de Asturias "no la hay en ningún sitio. Los valores tradicionales, la cercanía de las personas, la seguridad, la gastronomía, y las bellezas naturales son incomparables. La vida americana es muy distinta, más cerrada, más individualista. Lo que daría a veces al salir de clase por ir a tomar un café con leche a la plaza de al lado con un grupo de amigos y echar unas cartas. Pero allí ni hay café a un precio normal, ni hay plaza con terrazas, ni hay cultura de echar cartas. Asturias siempre será mi casa y mi tierra, es donde más segura y donde más querida me siento. Sin embargo, encuentro también necesario ver más mundo y abrirse a más posibilidades profesionales. En mi caso, quería tener la mejor preparación posible en mi área de estudio y, Florida ofrece muchas oportunidades en el campo aeroespacial. Un posible defecto que le veo a Asturias es el miedo al cambio. Esto no es necesariamente malo, entiendo la protección a los valores tradicionales, pero en un presente cambiante, es necesario estar abiertos y preparados para la constante actualización tecnológica y social".

Una de las cosas que "he aprendido y que deberíamos envidiar de Estados Unidos es lo abierta que es la educación allí. En España nos preparan excepcionalmente bien, el nivel académico básico es mucho más alto aquí, y cuando llegué allí estaba mucho más preparada que la mayoría de mis compañeros. Sin embargo, los jóvenes allí están mucho menos ‘perdidos’. A la hora de entrar a la Universidad, la gran mayoría de gente ya ha tenido varios trabajos, participado en distintos clubes extracurriculares, e incluso algunos toman algunas clases universitarias y vienen con los créditos del instituto. Sería de gran beneficio que aquí se valorasen más las experiencias personales, profesionales o prácticas, en vez de darle toda la importancia a una simple nota de selectividad, que poco dice sobre la persona que eres o de las capacidades que tienes".