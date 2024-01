Eloy Alonso, alcalde de Castrillón: "En junio, el Ayuntamiento estaba a punto de un colapso funcional"

Eloy Alonso (Piedras Blancas, 1966) atiende a LA NUEVA ESPAÑA en el arranque del año 2024. El alcalde de Castrillón no evita ningún tema y habla de presupuestos, de La Peñona, de la posibilidad de mancomunar servicios y de su gran deseo: industrializar los terrenos cercanos al aeropuerto.

–¿Cuándo saldrán sus primeros presupuestos, los del PP?

–Hay una novedad. Nosotros teníamos prácticamente perfilados los presupuestos con un interventor que estaba trabajando aquí cubriendo la plaza desierta. A finales de noviembre se puso a trabajar en el tema, pero resulta que ahora vamos a tener una interventora nueva. Una mujer ha sacado la plaza en propiedad. Entiendo que, al tener perspectiva de hacer carrera aquí, querrá que todo se haga a su gusto, por lo que querrá meter mano en el trabajo que hay ya hecho. Por nuestra parte la idea era tenerlos para finales de este mes, pero ahora dependemos de ella, que llega el día 25. Nosotros estamos dispuestos a que salgan en cualquier momento.

–Una de las obras que están cerca de acometer es la del Valey.

–Es una obra que va a costar casi un millón y medio de euros y lo que se va a hacer es cambiar todo el sistema de climatización y eléctrico. Si se hubiera lanzado la obra cuando tocaba tenía que estar ahora mismo en marcha, pero no estaba sacada ni licitada cuando llegamos. O sea que mientras tanto echamos unas resinas por el tejado como medida de contención. Cuando se termine la programación del primer trimestre, a finales de abril o primeros de mayo, es cuando se empezará la obra importante.

– La Peñona, uno de los iconos turísticos de Castrillón, sigue cerrada. ¿Qué espera al respecto?

–La Peñona se cerró porque hicieron una inspección y creyeron que había un problema de seguridad. Hicieron un informe al respecto y con eso tomaron la decisión de naturalizar el entorno; es decir, plantar rebollas y unas estacas de madera. Nosotros lo que decimos es que para tomar una decisión tan importante como desmantelar La Peñona hay que cuantificar con números el problema. Queremos que se haga un informe geotécnico para saber cuál es la realidad y con ello cuantificar y ver las posibles soluciones, y así ver la estabilidad que tiene el enclave. Y si hay problemas, saber qué soluciones se podrían adoptar. Así se lo comuniqué directamente a Costas.

–¿Y se sabe algo de ese informe?

–Se están haciendo informes y yo conozco los resultados. Si su idea era naturalizar de mano, es una opinión política; pero si es por problemas de seguridad constatables quiero que me los cuantifiquen. Sabemos que hubo un geólogo que hizo su estudio, cogió los datos que hizo Costas y vio que no salía ese riesgo teórico. Queremos que nos valoren el riesgo para asumir que no se puede usar como mirador.

–El Puerto de Avilés no para de pedir un dragado del canal de la ría que garantice la entrada y salida segura de los barcos.

–El puerto necesita un dragado, sí, pero ahora mismo hay una DIA que dice que cada vez que se drague arena del puerto, la cantidad que se drague tiene que ser repuesta y con arena en buen estado. Al parecer la arena que se draga tiene cierta contaminación, por lo que hay reponer con arena limpia. ¿Cuál es el problema? Que hasta ahora no se ha encontrado arena adecuada y no se ha encontrado tampoco la solución para descontaminar la dragada. Otra cosa que hay que hacer es que para evitar la pérdida de arena hay que prolongar el espigón de San Juan, porque al prolongarlo a la arena que viene de la playa de Salinas le costaría más entrar a la ría. Eso hay que hacerlo, pero es que cuesta 20 millones de euros. Me consta, no obstante, que el Puerto de Avilés va a redactar el proyecto de ampliación del espigón.

Su gran caballo de batalla es el aeropuerto, ya que buscan industrializar la zona.

–Es algo que venía en nuestro programa electoral. En Castrillón tenemos el aeropuerto, que es una singularidad que nadie más tiene. Dime qué aeropuerto, en su entorno, no tiene actividad económica. Tenemos una oportunidad que nadie está aprovechando. Queremos que esa zona sea para industrias como, por ejemplo, para empresas de logística o relacionadas con el medio ambiente. Tenemos un potencial que no se puede desaprovechar.

–¿Por qué no se hizo nada hasta ahora?

–Porque no hubo voluntad. Ya tuvimos entrevistas con los propietarios y les trasmitimos que queremos que haya un desarrollo en esa zona. Ahora depende de ellos, porque son suelos privados. Ellos nos dicen que hay empresas interesadas en los terrenos.

– Castrillón es uno de los pocos concejos donde crece la población. ¿Cómo tiene pensado expandirse?

–Tenemos que continuar con la revisión del plan urbano, porque está un poco anticuado. Tenemos dos grandes planes parciales. El PP1, en la margen izquierda de la subida a Las Murias, está a punto de salir, todo el proceso administrativo está a punto de desbloquearse; ahí la mayoría son viviendas unifamiliares. Luego tenemos el PP2, que es el mayor de Asturias, donde mayor número de viviendas va a salir. Son los terrenos que hay detrás de la piscina. Esperemos que en este mandato salga todo adelante.

– Uno de los asuntos donde más ha trabajado su gobierno es en la mejora del propio Ayuntamiento.

–Cuando llegamos al Ayuntamiento estaba descabezado. No solo faltaban funcionarios, sino que faltaban en puestos clave. No había interventor, técnico de contratación, tesorero... Ahora tenemos tesorero y a partir de este mes también una interventora estable. En la oficina técnica hay cientos y cientos de licencias atascadas. Se marchó la jefa de la oficina técnica y rápidamente hemos contratado a otra persona. Estamos poniendo los mimbres para poder activar todo lo que estaba paralizado.

–¿Y cómo funcionaba el Ayuntamiento hasta ahora, con tantos huecos?

–Cuando me presenté a las elecciones me preguntaban qué quería hacer y siempre dije que lo primero era meter mano al Ayuntamiento porque estaba a punto de un colapso funcional. Teníamos unos problemas de digitalización muy grandes. Hay un programa que gestiona todos los expedientes y la empresa que lo llevaba quebró. Mi misión número uno es crear un plan de accesibilidad y mejora de este Ayuntamiento para poder servir a los vecinos. Es un trabajo lento y que no vende, pero es algo que hace mucha falta. No teníamos capacidad para poder servir.

–Uno de los temas que sigue dando que hablar es por dónde ha de construirse la Ronda Norte de Avilés, que puede que pase por Castrillón.

–Si las soluciones que se proponen para sacar el tráfico del puerto de Avilés pasan por Castrillón, qué menos que preguntarnos. Tampoco se valoraron todas las alternativas posibles, solo se barajaron unas determinadas que nos afectaban a nosotros. Hay otras opciones que no solo las pedimos nosotros, sino que también las pide la oposición en Avilés y grupos de la sociedad civil. Hay otras alternativas, como el soterramiento, que se tienen que valorar. No es ningún capricho, creo que es de sentido común. Si nos va afectar, por lo menos que cuenten con nuestra opinión.

–¿Qué opina de la posibilidad de mancomunar servicios con el resto de concejos de la comarca?

–Por economía de escala y por eficiencia, sobre el papel estaría bien. Todo lo que sea mejorar la eficiencia en la prestación de servicios hay que valorarlo, pero es un melón que se plantea con frecuencia y nadie se atreve a abrir. Nosotros no estamos cerrados a nada.

–¿Qué balance hace de sus primeros seis meses en el Ayuntamiento?

–Tenemos mucha ilusión, todavía no la hemos perdido. Lo que hemos hecho es poner las bases para que el Ayuntamiento sea una herramienta para ayudar a los vecinos y no una máquina de trabas. Cuando aprobemos nuestro presupuesto tenemos una serie de objetivos durante estos años que queremos llevar adelante. Estamos con optimismo, ya sabemos dónde están los problemas y qué soluciones hay, pero tengo que pedir un poco de paciencia para sacar todo adelante.