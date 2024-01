"Sabugo, ¡Tente Firme!" , santo y seña del folclore avilesino

Tere Artime se funde en un abrazo con María Borrego; ambas cantaron juntas en el coro de "Sabugo, ¡Tente Firme!" y están felices de que el grupo cuente con un libro disco que repasa sus sesenta años de trayectoria y que se puede adquirir en los quioscos junto con el ejemplar diario de LA NUEVA ESPAÑA y en la tienda online www.lne.es. "Estuve 18 años y fueron los mejores de mi vida", señala Artime, que viajó con su marido, Jesús Lauro, y muchos amigos por Italia, Francia, Holanda, Bruselas, Colombia, Venezuela y Panamá, entre otros países.

Miembros del grupo folclórico de distintas épocas se dieron cita en la iglesia vieja del barrio que les da nombre, cantaron "La bella Lola" y el himno del grupo y también bailaron una danza prima, todo para celebrar la edición de una publicación "para que se entere toda Asturias de lo que fue y es ‘Sabugo, ¡Tente Firme!’, indica Javier Serna, miembro de los primeros años del grupo. Juan Casas, director de "Esbardu", también se sumó al reencuentro promocional del libro disco en la plaza del Carbayo, junto a la iglesia donde tantas veces ensayó el grupo de baile. "Estuve diez años, desde 1981, y fueron muy buenos. La publicación del libro y el CD reconoce a un colectivo con sesenta años de historia, que se dice pronto", expresó Casas.

Mai Muñiz comenzó a cantar con 15 años y es hija de uno de los directores de entonces, Jesús "El Perlito". El tenor Emilio Menéndez también formó parte de esta gran familia. "Me encanta el libro CD para reconocer el buen hacer de ‘Sabugo, ¡Tente Firme!, por las fotos y la recuperación de canciones", señaló no sin antes enfatizar que su paso por el grupo le sirvió para aprender canciones populares.

Benjamín Carnero Allongo es el director del grupo de baile. "Me encanta la publicación, recordar toda la historia... Formar parte de este grupo con sesenta años me motiva cada día más". Entró en 1989 y allí conoció a su pareja, la secretaria del grupo, Belén Arias. "Nos conocimos bailando en un viaje a Egipto...", repasa Arias antes de expresar: "Sabugo me lo da todo". A su lado, Fica Escudero celebró el reencuentro y la publicación: "Mucha gente de Avilés tiene que saber lo que hizo este grupo: la danza, los coros, los viajes, llegamos a Venezuela, Colombia y Panamá en 1977 y dormimos en hoteles de cinco estrellas y conocimos a Raphael".

Peti Pérez ama este grupo por muchas razones, también porque allí conoció a su marido, fallecido en marzo del pasado año, Pablo Ortega. Él formaba parte del coro y ella bailaba. Ambos también forman parte del libro disco de una agrupación "mundial" en la que "brilló siempre la camaradería y el buen humor, además del baile y la canción popular".