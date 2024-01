"La jubilación de Carlos López Otín es una gran pérdida científica para esta región"

El biólogo David Roiz del Valle es investigador de la Universidad de Oviedo, de hecho, es discípulo del doctor Carlos López Otín, que anunció hace pocas fechas su jubilación. Roiz estuvo ayer en Avilés para inaugurar el ciclo "Ciencia y Naturaleza" que organizan, al alimón, la Asociación La Serrana y el Grupo de Ornitología Mavea. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–Vamos a empezar a lo grande. ¿Cómo es que ciertos animales contribuyen a mejorar la salud de los seres humanos?

–Pensamos en el estudio de los animales desde el punto de vista de la conservación, del amor a la Naturaleza, pero no solamente es beneficioso el estudio de los animales por esto que le digo, también lo es por interés médico. Los antibióticos surgieron tras el estudio, en concreto, de hongos. El estudio de la Naturaleza ayuda a la apertura de vías de conocimiento de cara a enfermedades como el cáncer o el envejecimiento.

–¿En qué nos parecemos a los ratones de laboratorio?

–Los ratones y los seres humanos nos parecemos muchísimo: compartimos más del 95 por ciento de los genes. En este sentido, somos muy parecidos a los ratones y por eso son los animales más utilizados para estudiar enfermedades.

–¿Porque procrean fácilmente?

–Sí, aunque este que dice es sólo uno de los factores a añadir a la suma. Los ratones se usan desde hace ciento y pico años porque es fácil criarlos. Se han generado en laboratorios: no son ratones silvestres, se mantienen fácilmente y su escaso tamaño los hace factible para la investigación de estas enfermedades de las que hablamos.

–Al hilo de esto que me cuenta, ¿ha podido surgir una especie nueva de ratones de laboratorio?

–Con los ratones lo que ha pasado es que se han seleccionando lo que llamamos cepas. De momento, no se considera una especie diferente, aunque los grupos que se han generado no tienen tanta variabilidad. Lo podemos ver con el mismo covid: había personas a las que les afectaba mucho y otras, apenas. Esto, en parte, son variaciones genéticas. Cada uno de nosotros es diferente y eso puede hacer que se comporte de manera diferente ante el mismo tipo de enfermedad. No son una especie, aunque, por los trabajos de selección se ha conseguido una cepa bastante exclusiva para la investigación.

–¿Por qué los primates no son animales destinados a la investigación de enfermedades humanas?

–Por cuestiones éticas, ni más, ni menos. Los primates son seres vivos bastante parecidos al ser humano, pero no es por su posible cercanía a nosotros, se trata más bien de sus distintas reacciones al dolor, la agonía... La investigación con primates está muy regulado, apenas se utilizan para investigar determinadas enfermedades degenerativas.

–Ha trabajado con el profesor López Otín sobre el envejecimiento. ¿Por qué nos vamos agotando?

–El envejecimiento surge a la vez que la multicelularidad: cuando sólo hay una célula no tiene sentido el concepto de envejecimiento: la célula vivía, se multiplicaba y ya está. No había sensación de individuo. En un ser multicelular lo que importa es el individuo, no que surja una célula o no. En ese momento, las células empiezan a morir. Las células se programan para que mueran si no, no tendríamos dedos, tendríamos membranas. Como los patos. La muerte surge cuando el foco es el individuo o, incluso, la especie. Al final, lo importante es la descendencia: una vez que ha tenido lugar, el individuo puede morir. Muchas de las enfermedades surgen porque estamos viviendo bastante más allá de nuestra capacidad reproductiva. Gracias a la Medicina hemos llevado nuestra esperanza de vida más allá de donde estábamos preparados.

–¿Qué tal ha sido trabajar mano a mano con López Otín?

–Ha sido una oportunidad única y una alegría, no se puede decir otra cosa. López Otín es una persona que es excelente transmitiendo el conocimiento y también viendo más allá de lo que está sucediendo.

–Ahora se jubila.

–La jubilación de Carlos López Otín es una gran pérdida científica. Talento hay en todas partes, pero es verdad que el suyo es un talento único que encima recaló en Asturias.