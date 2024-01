El PP de Avilés quiere saber por qué se ha duplicado el coste de la iluminación navideña en dos años

Esther Llamazares, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Avilés, quiere saber por qué el coste de la iluminación navideña del concejo se ha multiplicado por dos en el último par de años, concretamente, desde la última vez en que la decoración de las calles corrió por cuenta de la Unión de Comerciantes de Avilés y comarca (Ucayc). Se trata de una responsabilidad que heredó de forma directa el propio Ayuntamiento en 2022.

El alumbrado festivo había sido una de las obligaciones recogidas en la subvención municipal –88.000 euros– que cada año el Consistorio concede a la principal patronal del comercio avilesino hasta 2021. "Sorprende ver que la subvención sigue siendo por el mismo importe, pero que la iluminación ahora la paga el Ayuntamiento y su coste ronda los 175.000 euros".

Los populares, por boca de la también diputada nacional, cargaron contra el uso que la Ucayc hace de esa subvención municipal: "Ya nos explicarán con detalle a qué se está destinando el dinero que reciben si no es para hacer rentable la actividad comercial", se quejó Llamazares.

Tras la Ucayc, vino la teniente de alcaldesa: Sara Retuerto (Cambia Avilés). Dijo Llamazares: "Esperábamos una gran mejora en el alumbrado de Navidad teniendo en cuenta la beligerancia que la hoy concejala de Festejos manifestó el año pasado al valorarlo cuando estaba en la oposición interpretando que a la ciudad le faltaba alegría e iluminación. Este año, sin embargo, no se ha mejorado en absoluto y las calles estaban igualmente tristes", opinó la portavoz antes de aclarar, sin embargo, que no, que eso que acababa de decir no era la opinión del PP, que sus palabras responden al sentir general de quien "ha caminado por las calles, de quien tiene sus comercios en ella y vive en los barrios, también en este asunto los grandes olvidados". Y mencionó también a los turistas "decepcionados después de ver la iluminación de otras ciudades".

"No entendemos de dónde sacan en el gobierno de Avilés las cifras de éxito que tanto pregonan para valorar la campaña de Navidad. Lo cierto es que hay un abismo entre lo que ellos dicen y lo que cuentan los ciudadanos y los hosteleros y comerciantes de esta ciudad", aseguró la concejala del Partido Popular. "El Ayuntamiento nos ha demostrado una vez más lo alejado que está de los ciudadanos: les separa un abismo porque, tal como vemos, las fiestas y la cultura de esta ciudad se centran y concentra fundamentalmente en satisfacer los gustos y las aficiones de los miembros del equipo de gobierno, mucho más que en atender la demanda y necesidades de la gente", recalcó.

Sobre el inicio de las fiestas el día 5, apostilló: "Pensábamos que después vendría más actividad el 6 y 7, pero qué va. Y lo llamaron ‘tekilazo’", reprochó la portavoz de los populares.