Chillida ocupa el vacío en Avilés un siglo después

Justo es hoy cuando el escultor donostiarra Eduardo Chillida (1924-2002) tenía que haber cumplido su primer siglo por el mundo, pero esta circunstancia, finalmente, no se va a producir: el artista dejó de caminar por la vida hace ya veintidós años.

Justamente.

Sin embargo, aunque haya concluido su estancia entre los mortales, su obra se ha quedado para siempre. Parte de ella, además, está expuesta en la sala correspondiente de la Casa de Cultura (hasta el 3 de marzo). La comisaria Alicia Vallina es la responsable de "Construir el espacio", la cuarta muestra del escultor vasco en Avilés. El responsable de las otras tres, el artista Ramón Rodríguez, celebra el primer centenario de Chillida con LA NUEVA ESPAÑA. Y en esta fiesta salen el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) y también el artista más maldito de cuantos dio Avilés en toda su historia: José Francisco Álvarez Busto.

La puerta que hay al fondo a la izquierda de la sala de exposiciones de la Casa de Cultura es la que daba al despacho de Busto, una habitación como una isla del tesoro que hace nueve años dejó de estar tan llena como cuando el propio Busto se encargaba de la imagen corporativa del área de Cultura de Avilés. Y también de los "Papeles". Y de sus suplementos de cada área. Y, por supuesto, de los mupys públicos. Busto, Rodríguez y Chillida. Por el doblar de cien años de campanas.

"Chillida supo crear de la nada, ocupar el vacío: sin él el arte de este pasado siglo no hubiera sido el mismo", explica Chillida antes de recordar la relación del donostiarra con Avilés. "Con motivo del Mundial 82, la Casa de Cultura vieja [se refiere a la de la calle Jovellanos] acogió una exposición de las distintas sedes de la competición", explica Rodríguez ahora, en la sala de la Casa actual.

"Le encargaron un cartel para la sede de Bilbao y Chillida reflejó en su trabajo dos de su pasiones: el arte y el fútbol" El artista de centenario fue portero de la Real Sociedad. "El cartel que le tocó a Chillida tuvo como excusa la sede del San Mamés: no jugaron en San Sebastián", cuenta Ramón Rodríguez ya, por fin, delante de una taza de café cortado y también de un café con leche –el del periodista–. "Las otras dos veces que expuso Chillida en Avilés fue en 2006, que coincidió con el vigésimo quinto aniversario de los premios ‘Príncipe de Asturias’. La de 2008 también fue otro vigésimo quinto aniversario: el de la Escuela de Cerámica", cuenta Ramón Rodríguez. Las dos veces fue el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) la sala que acogió sendas muestras. Las dos, además, colectivas. En la segunda, por ejemplo, compartió cartel con Antoni Tàpies y Miquel Barceló.

Estas dos exposiciones de Chillida en Avilés fueron con Chillida fuera del mundo, pero hubo un momento en que las vidas de ambos se cruzaron. "Me tocó ser comisario de la quinta Bienal de Oviedo", cuenta Rodríguez. Habla de la 1986. De la quinta. "Iba de escultura moderna", cuenta el respetado artista y divulgador avilesino. "Se me ocurrió entonces invitar a Chillida y a Oteyza para que ambos expusieran en Oviedo: una especie de padrinazgo de los elegidos", cuenta ahora Rodríguez. Para conseguir este objetivo se puso en contacto tanto con Chillida como con Oteiza. "El primero nos citó en la explanada del ‘Peine del viento’", continúa su relato en segunda persona del plural. "Le dije a Busto que se viniera conmigo, que así los conocía y conseguía que saliera de Avilés. Porque Busto no era mucho de salir de Avilés", cuenta Rodríguez. Busto fue el encargado de la imagen corporativa de la Casa de Cultura y artista clandestino con poco afán de darse importancia. Pero ahí estaban los dos avilesinos: en el ‘Peine del viento’ esperando a que Chillida se plantara ante ellos porque les había dicho que les quería llevar a casa, en el monte Igueldo.

"Allí estuvimos hablando de todo un poco. Busto, mientras tanto, sólo escuchaba con la boca abierta. Esta delante de uno de los artistas a los que más admiraba. Hablamos, claro, del motivo de la visita: de que se sumara a la Bienal de Oviedo. Dijo que no. Que si de lo que se trataba era de apostar por los más jóvenes, él no pintaba nada allí. No quería que su presencia en la muestra sirviera para que no se viera a los otros", cuenta Rodríguez.

Algo así les dijo Oteiza un poco después. "Chillida sabía que después de él íbamos a ir a Zarauz, que es donde vivía Oteiza. ‘Denle un recuerdo mío’, dijo", cuenta Rodríguez. "Por entonces, la relación de los dos escultores no estaba en su mejor momento. "Un poco por celos y un mucho por distanciamiento político", resume Rodríguez. "Sin embargo, Oteiza también nos mandó recuerdos para Chillida, pero muy gentilmente. Eran, desde luego, enemigos íntimos".

Pese a esta circunstancia, Rodríguez tiene claro que conoció " a dos maravillosos artistas y, en consencuencia, a dos maravillosas personas".