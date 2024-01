Patri Díaz por fin está de vuelta: la increíble historia de superación de la jugadora del Avilés Femenino

El cambio de año ha traído una gran noticia para el Avilés. Tras caer lesionada en verano, Patri Diaz está a punto de ver la luz al final de túnel y apronta los últimos días de su recuperación. "Es la lesión más larga que he tenido en mi carrera", reconoce la defensora, que se muestra encantada con el rendimiento de las blanquiazules durante su ausencia. "Siempre se lo digo, que no me echan nada de menos", bromea.

"Me rompí el menisco ya en la pretemporada, pero aguanté mes y medio con él roto", recuerda Díaz. Ella misma se dio cuenta de la gravedad de la lesión, pero decidió tirar y forzar la máquina. Cuando el dolor ya era insoportable tuvo que parar. Eso fue un 13 de octubre y el 31 pasó por quirófano. A partir de ahí llegó una travesía por el desierto. "Dos meses después pude volver a pisar el césped. Por lo menos salí a trotar", cuenta la gallega", que ahora ya está dentro de la dinámica del equipo.

Una parte clave en su recuperación pasó por Pedro Arboleya, entrenador del Avilés Femenino. El ovetense mostró en todo momento su confianza a la defensora, algo que para Díaz fue muy importante. "Me sentí partícipe del equipo a pesar de estar lesionada. Pedro me exige, pero me ha ayudado mucho. Cuando esté disponible sé que voy a tener la oportunidad de volver", señala la jugadora.

Eso sí, lo más difícil fue tener que ver los toros de la barrera. El Avilés Femenino sigue invicto en lo que lleva de temporada y Díaz ha intentado aportar su granito de arena desde la grada. "Yo me siento dentro del equipo. Estando lesionada me convierto en una segunda entrenadora y sufro desde fuera. Me cuesta aguantar toda la intensidad que tengo en los partidos", afirma la blanquiazul, fascinada con el buen rendimiento de sus compañeras. "Estoy muy contenta con ellas porque no me ofrecen dudas. Contra el Oviedo el fin de semana estaba convencido que íbamos a ganar", señala la gallega, que está deseando volver a estar al 100% para poder ayudar desde el campo a sus compañeras. Eso sí, sabe que va a tener que sudar tinta para hacerse con el puesto. "Ahora tengo que demostrar que aporto algo más que el resto. No quiero volver para estar igual, mi objetivo es volver mejor", asegura.

Agradecida con la paciencia que han tenido desde el club en su recuperación, Díaz confiesa que estos meses le han servido para aprender más sobre fútbol. "Al ver las cosas desde fuera te das cuenta de cosas que dentro ni te enteras. Tanto en los entrenamientos como en partidos, creo que me va a servir para mejorar", confiesa la futbolista, que esta semana ha completado su primer entrenamiento grupal, del cual acabó "reventada por todos lados".

En su calendario ahora sobresale una fecha: el 28 de enero. "Creo que será cuando por fin pueda estar a tope. Estos partidos igual si el partido está resuelto puedo volver a contar con minutos, para entrar en modo competición, pero mi regreso total yo creo que será contra el Victoria", sostiene Díaz. Además, el encuentro es especial ya que se juega en tierras gallegas, su lugar de origen. La semana que viene será determinante para que la blanquiazul pueda volver y así sumarse a un equipo que va de victoria en victoria. "Ahora a pelear por mi puesto", finaliza la futbolista, que a pesar de todo no ha perdido el amor por su pasión, el fútbol.