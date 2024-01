"Estoy muy agradecido", confiesa el cuponero Luciano tras recuperar su quiosco

La Navidad ha traído el mejor de los regalos para Luciano Álvarez. El vendedor de la ONCE ha estrenado un nuevo quiosco tras ver como las obras de la plaza Pedro Menéndez le obligaban a tener que ser desahuciado. "Ahora solo pido que me dure otros veintidós años", bromea el avilesino, pletórico en su nuevo local.

"Estoy muy agradecido con la gente de Avilés, porque me apoyaron mucho. Gracias a ellos he conseguido recuperar mi quiosco", explica Álvarez. Y es que el 29 de diciembre, sin previo aviso, cuando el cuponero se disponía a colocarse en la explica del Café Colón, se encontró la sorpresa. "No me lo esperaba, la verdad, porque nadie me había avisado. No puedo estar más contento", asegura mientras atiende a uno de sus clientes.

Y es que, como recuerda Álvarez, durante los últimos meses ha estado al raso, ya que las obras hicieron que perdiera su anterior puesto. "No me mojé mucho, porque me pegaba al Café Colón, pero frío pasé mucho. Ahí corre mucho el aire, y me tocó pasar todas las Navidades", recuerda el avilesino, que a pesar de ello siempre tuvo a su clientela fiel. "Ya saben que yo nunca falto. Da igual que llueva o haga frío, que tenga quiosco o no, siempre que pueda estoy en mi sitio", sostiene.

Eso sí, a pesar de conseguir de nuevo su sitio en la plaza, aún falta un pequeño detalle. Y es que Álvarez, para entrar en el quiosco, tiene que poner unos tablones en el suelo, ya que la entrada da una zona verde y si no se mancharía de tierra. "Eso es lo de menos, ya se arreglará. Lo importante es que todo vuelve a la normalidad", confiesa el cuponero, que junto a un pequeño radiador que le instaló su madre, vuelve a sonreír radiante para repartir suerte en Avilés.