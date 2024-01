"Los amigos de ellos dos" pone en pie al Palacio Valdés

Éxito absoluto de "Los amigos de ellos dos". El Palacio Valdés se rindió ante la majestuosa actuación de Malena Alterio y David Lorente, en el papel de Eli y Nicolás, dejaron encandilado al público avilesino. La dirección de Daniel Veronese volvió a cosechar un nuevo éxito en su estreno nacional y ahora buscará repetir la buena acogida por el resto de ciudades españolas por las que pasará su gira.

Al término de la obra el propio Veronese se mostró muy agradecido con la ovación del teatro avilesino. En el patio de butacas estaba Juanjo Artero, conocido por el gran público por dar vida a Javi en "Verano Azul".

Los asistentes destacaron el carácter cómico de la obra y el buen trabajo que realizó el dúo formado por Alterio y Lorente, que demostraron tener una gran compenetración a la hora de salir al escenario. "Los amigos de ellos dos" es una obra que mezcla la comedia y el drama bajo la batuta de Daniel Veronese, uno de los directores de teatro argentino más reputados, en un texto que ha escrito junto a Matías del Federico. Sobre las tablas se desarrolla la reflexión sobre cómo el ser humano se siente valorado por sus allegados y también se abordan las inseguridades y percepciones, e indaga en el papel que el ser humano ocupa en la sociedad, según comentó el propio director.

"Es un lugar hermoso, todo se ve bien aquí", reconoció Vernonese sobre el Palacio Valdés, que asegura que el teatro avilesino tiene mucha repercusión dentro del mundo actoral argentino. Sobre "Los amigos de ellos dos", el director explica que es una obra que se empezó a escribir durante la pandemia, "para no sentirnos solos". "Este es el resultado, una comedia blanca que tiene un secreto concreto que la hace funcionar", indica el argentino, que a pesar de matizar que la obra es una comedia "se convierte en un drama existencial, ya que habla de lo que esperamos de nosotros".

Sobre los actores protagonistas, Malena Alterio y David Lorente, Veronese lo dejó claro ya en la presentación de la obra. "Son perfectos para estos personajes. No queríamos caer con nuestra interpretación en algo superficial. Nuestro objetivo es tener la profundidad para que no sea una matrimoniada, sino crear algo que invite a ir más allá", relató Alterio, quien cree que cada uno de los espectadores sacará su propia conclusión y que "todas las relaciones se van a ver reflejadas en el escenario". Por su parte, Lorente considera que "uno de los grandes aciertos que tiene Daniel es que su obra no tiene una moraleja, está creada para que todo el mundo vea algo distinto".