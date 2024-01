Escándalo en La Peñona: Cuatro vándalos saltan el cierre de seguridad y acceden al mirador clausurado

Escándalo en La Peñona. Hace unos días, un grupo de jóvenes se coló en el mirador castrillonense, cerrado al público desde hace más de un año por problemas de seguridad, para hacerse unas fotos. Así lo retrato un usuario de Facebook, que publicó la imagen, que provocó un mar de reacciones en las redes sociales, criticando la acción de los vándalos. El lugar sufre problemas de desprendimiento, por lo que los jóvenes pusieron su vida en juego al saltarse las medidas de seguridad que hay para que nadie pueda acceder.

Tanto el Ayuntamiento de Castrillón como la Policía Local mostraron su sorpresa ante estos hechos. Y es que a pesar de estar cerrada al pública, La Peñona es un lugar habitual de patrulla para los locales castrillonense, que durante estos días no apreciaron ningún rastro de que alguien se haya saltado el precinto de seguridad.

El Mirador de La Peñona, situado al término del Museo de Anclas de Salinas, se cerró definitivamente al tránsito de personas hace 13 meses, a principios de diciembre de 2022. La estructura, cerrada en aquel momento a consecuencia del temporal, no volvió ya a ser accesible después de que el estudio técnico que cada año elabora la Demarcación de Costas estableciera en sus conclusiones preliminares que el pliegue del macizo rocoso sobre el que se asienta el mirador presenta "un riesgo significativo de rotura planar en el talud oeste".

El informe inicial de la Demarción de Costas apostaba por la retirada del mirador y la pasarela, una solución que reforzaría la seguridad de la zona para los visitantes, además de "reanturalizar" el entorno. "La retirada del mirador no es un capricho, técnicamente sería posible consolidarlo pero no sería una opción segura", aseguró entonces el jefe de la Demarcación de Costas en Asturias. Para ejecutar esas obras sería necesario el acceso a La Peñona, por el vial inferior, de una grúa de grandes dimensiones. "La demolición del mirador llevará consigo trabajos muy delicados pero no podemos dejar abandonadas en La Peñona esas estructuras que terminarían deteriorándose", explicaron desde el órgano estatal.

"La Peñona se cerró porque hicieron una inspección y creyeron que había un problema de seguridad. Hicieron un informe al respecto y con eso tomaron la decisión de naturalizar el entorno; es decir, plantar rebollas y unas estacas de madera. Nosotros lo que decimos es que para tomar una decisión tan importante como desmantelar La Peñona hay que cuantificar con números el problema. Queremos que se haga un informe geotécnico para saber cuál es la realidad y con ello cuantificar y ver las posibles soluciones, y así ver la estabilidad que tiene el enclave. Y si hay problemas, saber qué soluciones se podrían adoptar. Así se lo comuniqué directamente a Costas", señaló a LA NUEVA ESPAÑA Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, al ser preguntado sobre la situación del mirador, uno de los puntos más visitados de toda la comarca de Avilés.