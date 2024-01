"Glez": "En ‘La pureza’ junto imágenes que me recuerdan lo mucho que merece la pena vivir"

María González (Avilés, 1996) presenta en la sala de exposiciones de la Escuela de Artes y Oficios su primera muestra individual: "La pureza". González, que firma Glez y es la segunda hija de Favila, atiende la llamada telefónica de LA NUEVA ESPAÑA.

–Esta de "La pureza" es su primera exposición individual.

–Sí, sí.

–¿Y qué tal está?

–Contentísima porque he dado un paso más. Estoy contenta con lo que he venido haciendo y me he lanzado a exponerlo. Más que haber reunido cantidad, he juntado calidad. Un poco.

–¿Cómo llega a la conclusión de que lo tiene forma parte de "un todo"?

–Se me ocurrió que la idea de "La pureza" hilaba bien el trabajo que estaba realizando, es decir, tenía el tema principal de la exposición y ya podía discernir entre las cosas que llevo mucho tiempo practicando. Además, había acabado la carrera de Bellas Artes. Y justo entonces me ofrecieron en la Escuela la posibilidad de exponer. Fueron un cúmulo de señales que me llevaron a lanzarme para poder exponer, para poder decir que estaba preparada para hacer una exposición.

–¿Qué busca en "La pureza"?

–En esta exposición ilustro lo bonito del mundo. Se trata de una exposición de imágenes que me recuerdan lo mucho que merece la pena vivir. Es un recordatorio para mí misma de esto que le digo.

–¿El mundo es más bonito en verano?

–Sí, sí.

–Por lo que veo, los veranos son la mejor época para usted.

–Hay de todo, pero sí, es más fácil ver la alegría del mundo en los veranos.

–Se formó en Cuenca, ¿no es eso?

–Sí, sí. Hice Bellas Artes, además, con mi hermano Favila. Coincidimos juntos.

–Estudiaron en la patria de Fernando Zóbel, que es lo opuesto a la obra de vuestro padre.

–Sí, sí.

–Sin embargo, parece que la sombra de Favila sigue estando muy patente.

–Lo que aprendimos en Cuenca nos viene muy bien para el tema actual, pero sí, la escuela de mi padre es la que llevo como bagaje.

–¿Cómo fue el día de la inauguración?

–A mi padre, al tenernos a los dos metidos en el mundillo, le presta. Yo estaba nerviosísima porque soy muy tímida, me cuesta mucho esto de lo público, pero como estaba contenta con el resultado, pues, mira, muy bien.

–Entiendo que aspira a dedicarse a esto de la pintura.

–Estoy dando clases en la Escuela de Artes y Oficios. A los niños. La enseñanza me gusta, pero me gustaría más poder vivir solo de pintar y de hacer exposiciones. Eso es lo mío.

–¿Por qué firma "Glez"?

–A ver, yo me llamo María González: un nombre y un apellido muy comunes. Así que aproveché que de pequeña, en el colegio, siempre me escribían "Glez" en todo y mis compañeros me llamaban "Glez". Lo siento como muy mío, como muy personal.

–La influencia de Favila en su obra es evidente, pero también la de Sorolla, la de Velázquez.

–Me encantaría pintar como mis referencias, como Sorolla o Velázquez, pero es una cosa que no me preocupa de buenas a primeras. Me dejo libre pintar, aunque, claro, al final sale lo que a uno le gusta, a lo que aspira.

–¿Después de "La pureza" qué viene?

–No sé, pero me huelo que mis próximos cuadros van a ser bastante distinto: me gusta probar y salirme de lo que hice anteriormente.