1-0: Nueva decepción para el Avilés

El Real Avilés no pudo puntuar en Abegondo y acabó cayendo por la mínima ante el RC Deportivo Fabril. Una dura derrota ante un rival directo que deja a los asturianos en una situación peligrosa en la tabla. Un gol de Mario Nájera en la primera mitad le dio la victoria a un fabril que prácticamente no había pisado el área contraria antes del gol.

Ya en la segunda mitad, la falta de ambición de unos y la poca claridad de ideas de los visitantes hicieron que las ocasiones de gol brillasen por su ausencia.

Salió el Avilés demasiado conservador, cediendo el control del esférico a los blanquiazules y optando por esperar atrás, buscando el error del rival para salir al contragolpe. Y a punto estuvo de salirle bien el plan a los asturianos, que estuvieron a punto de adelantarse en el marcador en el minuto 13, en una buena jugada de Isma Cerro con pase al área para Jorge Fernández, que no llega al remate por muy poco cuando estaba completamente solo. Tampoco Alorda conseguía sacar beneficio de una buena internada tras interceptar un balón y le dio tiempo a Brais Suárez a llegar para despejar el balón.

Poco a poco el dominio de los gallegos se intensificaba y el Avilés llegaba menos al área contraria. Tampoco lo hacía el filial deportivista, que a la media hora de juego todavía no había disparado sobre la puerta de A. Fernández. Mientras, el Avilés lo intentaba y en el 35 tuvo una nueva ocasión, pero se mostró incapaz de aprovechar la inoperancia de la defensa local y, tras varios rechaces en el área local, al final se fueron de vacío.

Perdonaban los de Manolo Sánchez y acababan pagándolo muy caro porque apenas dos minutos mas tarde, en la primera ocasión clara de que dispuso, el Deportivo Fabril conseguía adelantarse en el marcador tras una buena jugada por banda de Iano y Vilán. remataba este último en primera instancia, pero rechazaba el balón el meta del Avilés. Sin embargo, el esférico lo cazaba Nájera, que no perdonaba.

El gol fue como un jarro de agua fría para el Avilés, que de ahí al descanso apenas consiguió generar juego ante un Deportivo Fabril que, por su parte, se mostró muy conformista.

Tras el descanso la situación no cambió demasiado. El conjunto local optó por no asumir riesgos y mostró una gran falta de ambición, aunque en defensa se mantuvo firme para no dar opciones al rival. No es que le hiciese mucha falta, porque lo cierto es que los asturianos tampoco se mostraban extremadamente expeditivos, aunque amenazaron en varias ocasiones los dominios locales, sobre todo con balones aéreos sobre la portería de Brais Suárez.

En el minuto 49 probaba Trabanco con un buen centro sobre Isma Cerro, que no llegaba por poco. Poco después Alorda lo intentaba con un remate lejano que repelía la defensa gallega y ya en el minuto 63 Cerro volvía a intentarlo, pero su remate de cabeza se iba fuera. Mientras, Vilán probaba suerte para los gallegos con un disparo desde la frontal del área y en el 65 Ianos disponía de una buena ocasión para hacer el segundo con un disparo desde fuera del área que despejaba con apuros A. Fernández enviando el balón a córner. Y ahí pudo marcar Kevin Sánchez, que falló en el remate.

A medida que pasaban los minutos el Avilés trataba de colgar más balones al área contraria en busca del gol del empate pero apenas consiguió generar peligro ante la bien plantada defensa de un Deportivo Fabril que tuvo la más clara en un remate de cabeza de Nájera que se fue fuera.