El Avilés, ante el culpable de su pesadilla

El Avilés tiene que enfrentarse hoy al inicio de su pesadilla. Los blanquiazules viajan hasta A Coruña para medirse a partir de las 12.00 horas al Deportivo Fabril, conjunto que actualmente ocupa la plaza de play-out. El duelo trae muy malos recuerdos a los avilesinos, ya que ante el filial del Deportivo empezó un sinuoso camino que está dejando al conjunto dirigido por Manolo Sánchez Murias muy lejos de los objetivos que se habían marcado al inicio de la temporada.

Y es que ante los gallegos arrancó la pesadilla del Avilés. En el encuentro de la primera vuelta, el que supuso el inicio de la campaña para los blanquiazules, los jugadores en aquel momento de Emilio Cañedo salieron al terreno de juego a por todas. El Suárez Puerta estaba a reventar en un año que prometía grandes cosas y la imagen que mostró el equipo en los primeros compases acompañaba todas esas expectativas. Todo iba de color de rosas, pero en el minuto 41 cayó un jarro de agua fría del que todavía los avilesinos aún no se han levantado. Edu Cortina forcejeó un balón con un jugador del Deportivo Fabril y, tras pisar mal, se torció el tobillo. En aquel momento nadie se esperaba que la ausencia del ovetense fuese un palo tan duro, pero lo cierto es que desde ese incidente nada volvió a ser lo mismo.

En ese mismo partido se vio el cambio en el equipo. Con el pivote en el vestuario, el Deportivo Fabril consiguió darle la vuelta al resultado y ponerse por delante. Solo un tanto de Natalio, de penalti, hizo que el cuadro gallego, un recién ascendido, no se fuese con los tres puntos del Suárez Puerta. Pero lo peor no fue eso. Cortina se perdió el siguiente encuentro, un empate ante otro de los recién ascendidos, el Racing Villalbés, y tras completar los 90 minutos ante la Gimnástica de Torrelavega, el pivote volvió a sentir molestias en el siguiente duelo contra el Valladolid B y su baja fue un golpe mortal para el Avilés. A partir de ahí llegó una travesía por el desierto que aún se arrastra.

Ahora, tras el mazazo que supuso la derrota ante el Ourense, en un encuentro en el que los blanquiazules fueron claramente inferiores a su rival, toca volver a las buenas sensaciones. Una victoria en Abegondo se antoja como clave para no volver a entrar en una dinámica que dinamite la cabeza de los futbolistas avilesinos. Porque si hoy consiguen los tres puntos, el Avilés puede volver a mirar a ese ansiado quinto puesto, el último de los que dan acceso al play-off. Pero si los de Sánchez Murias no consiguen hacerse con el triunfo, empatarían a puntos con el filial coruñés y la zona baja se acercaría aún más, con los miedos que puede generar esa situación.

Parte de lo que queda de temporada para el Avilés se jugará a partir de las 12.00 horas en Abegondo. La duda en el once de Sánchez Murias está en la defensa. Tras los errores defensivos cometidos ante el Ourense, queda por ver como arregla la situación el técnico gijonés. La posibilidad de volver a ver a Julio en el once, jugador que lleva tres encuentros sin ser titular, gana enteros en detrimento de Orfila. La duda está también en la punta de ataque, con un Isma Cerro que sigue luchando por permanecer en el puesto de nueve ante un Claudio que, tras superar sus molestias físicas, quiere recuperar su lugar en el once. Por detrás de él estarán Jorge, Natalio y Joel del Pino. El entrenador blanquiazul no podrá contar con Mauro y Valcarce, lesionados, ni con Néstor Serna, que ayer tuvimos su primer partido de la Copa África ante Nigeria.

El Marino, a por su tercer duelo puntuando

El Marino se mide hoy a las 18.00 horas en el Vero Boquete a uno de los gallos de su grupo, el Compostela. Los de Sergio Sánchez viajan a tierras gallegas con el objetivo de dar continuidad a su buena racha, ya que llevan tres encuentros consecutivos sin conocer la derrota. Eso sí, el duelo promete ser de altos vuelos.