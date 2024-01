Néstor Sánchez, el cuerpo que supera a los más jóvenes y se ha hecho con el campeonato del mundo

Al verle sin camiseta nadie lo diría, pero Néstor Sánchez tiene 46 años. En su cuello luce su último gran logro, ser campeón del mundo de culturismo natural. Este avilesino, que tras recorrer Inglaterra y Barcelona por amor, ahora reside en Barcelona, tiene un cuerpo que sería la envidia de cualquier chaval. Profesor de Educación Física en un colegio, prefiere predicar con el ejemplo y, por ello, lleva rajatabla una vida fitness que está empezando a dar resultados a nivel deportivo y, en un futuro, también le puede abrir una nueva experiencia profesional.

"Por edad podría ser el padre de todos los que participan en las competiciones de culturismo", bromea Sánchez. Y es que el avilesino compite a nivel profesional con chavales que tiene alrededor de los veinte años. "En el último campeonato de España todos estaban en la veintena menos yo", cuenta el culturista, que entró dentro de este mundo hace tres años. "Siempre he estado metido en el deporte. En Avilés jugué mucho al baloncesto, estuve en la Atlética Avilesina. De aquella ya iba al gimnasio, pero como complemento a los deportes que realizaba, no como mi actividad principal. También hice pádel. Pero, a los 39 decidí pasar a hacer solo gimnasio y, cuatro años más tarde, decidí dar el paso", indica el atleta. Su decisión de entrar en el culturismo no pudo ser más acertada, porque a los seis meses ya consiguió la Copa de España y en menos de un año se hizo con el carnet profesional. Todo, además, enfrentándose a chicos más jóvenes que él. "Me hace exigirme más que compitiendo contra gente de mi edad, por eso me gusta", reconoce.

Su gran nivel se vio en el último campeonato del mundo, disputado en Italia, de donde Sánchez se llevó el título a su casa. Eso sí, ahí decidió medirse a gente de su categoría, mayores de cuarenta. "En un mundial están los mejores y si hubiese competido contra los más jóvenes hubiese quedado en el top diez, pero no hubiese ganado. Y ya de ir quería probar las mieles de la victoria", explica el avilesino, que a pesar de cambiar de la categoría seguía siendo de los más veteranos. Para poder participar tuvo que asumir él mismo el coste del viaje y la preparación, ya que en la rama de culturismo que practica, el natural, apenas hay sponsors. "El culturismo es un deporte que tiene dos ramas, la natural y la química. Es una pena que gente que se pincha para tener mayor rendimiento deportivo se llevan casi todo el pastel. Ellos son mucho más grandes y lucen mucho más porque se dopan. Sin embargo, yo, que debería ser el ejemplo a seguir, no me conoce nadie", lamenta.

Y es que tanto Sánchez como el resto de competidores tienen que demostrar, a través de análisis de orina y polígrafos, que no toman ningún tipo de sustancia que mejore su rendimiento deportivo. "Cuando saltamos a competir hay controles por sorteo, que se hacen de manera aleatoria. Además, los jueces, durante la competición, mandar a hacer un test a aquellos que les llama la atención. Y los ganadores tiene que hacerse también la prueba", señala el culturista.

Para llegar al nivel en el que está, el avilesino controla su comida diaria y entrena cuatro veces por semana durante hora y media. Para él la clave está en tener claro que debes sacrificar parte de tu vida social. "Es duro estar en Ibiza de vacaciones y ver cómo tu mujer y tu hija se comen una pizza y tú estás con tu tupper, pero si quieres ganar a los chavales tienes que saber sacrificarte", confiesa el atleta, que ahora quiere aprovechar su éxito para hacer asesorías de entrenamiento y nutrición, ya que, como demuestra con su cuerpo, ni la edad puede pararle. "Conozco a compañeros que se sacan un dinero con ello, y así sería una oportunidad ideal para juntar mis dos pasiones, el fitness y la enseñanza", afirma. Lo que está claro es que lo Sánchez propone lo consigue, como demuestra su propio cuerpo.