La apertura del túnel de Arnao, a expensas de la autorización de Patrimonio

El túnel de Arnao está en manos de los técnicos de Patrimonio. Así lo reconoce Eloy Alonso, Alcalde de Castrillón, quien espera cuanto antes volver a abrir este paso, pero no se atreve a dar plazos. "Quedan pequeños detalles, como cambiar el peralte o poner las aceras, pero ni los técnicos se atreven a dar plazos con esta obra", reconoce el regidor castrillonense.

"Patrimonio nos tiene que decir si les parece bien o no las modificaciones que nos dijeron que había que hacer para seguir interviniendo en el túnel. Hasta que Patrimonio no dé el visto bueno, no se puede hacer nada. En julio estaba al 50% y decían que quedaban tres meses para acabar la obra, pero ahora dependemos de ellos", explica Alonso. Y es que, con las obras ya avanzadas, la empresa adjudicataria del contrato tuvo que cambiar de planes a cuenta de la estructura de la roca. Al ser de tipo kárstica (como un queso Gruyere), a la hora de canalizar el agua surgieron los problemas, ya que con el plan inicial se podían conectar los agujeros de la roca y no hacer una buena canalización. Por eso tuvieron que hacer un cambio, que ahora debe aprobar Patrimonio para continuar.

El túnel de Arnao fue construido a finales del siglo XIX. La tramitación administrativa de estos trabajos se ha prolongado años, ya que fue necesario realizar varios proyectos y obtener el visto bueno de la Consejería de Cultura, al tratarse de una infraestructura incluida en el Inventario de Patrimonio Cultural del Principado, que es el segundo mayor grado de protección tras el de Bien de Interés Cultural (BIC). También fue obligatoria la aprobación de la Demarcación General de Costas antes de iniciar los trabajos que permitirán resolver los problemas de filtraciones y asegurar la bóveda de ladrillo.

Las obras han obligado a modificar las actuales rutas y paradas de los autobuses urbanos. En tanto que finalizan los trabajos, las líneas llegan hasta la calle Doctor Pérez con la avenida Clarín de Salinas, a la altura del puesto de la Guardia Civil. Allí retornan hasta la avenida El Campón y toman la avenida de La Vegona en dirección a Piedras Blancas. Arnao es el final de trayecto. Los autobuses llegan hasta el antiguo Economato, punto en el que dan la vuelta para iniciar el trayecto inverso.