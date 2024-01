David se hace Grande

La sonrisa de oreja a oreja delata a David Grande. No es para menos. El delantero de Torrejón de Ardoz fue el gran protagonista de la victoria del Marino ante el Compostela (0-2) fuera de casa. Sus dos tantos, un en cada parte, hicieron que los de Sergio Sánchez conquistasen uno de los campos más difíciles de Segunda Federación. Pero él se quita importancia. "Ha sido un trabajo de todos, yo solamente me encargué de finalizar todo lo que hicieron los demás", señala.

"La verdad que estoy muy contento por mi actuación y por los tres puntos. Además, ha sido en uno de los campos más importantes y bonitos de la categoría, el Vero Boquete", reconoce el delantero, que confiesa que disfrutó como un niño jugando el encuentro, porque "fuimos mucho mejores que ellos". "Fue un día muy guapo", señala. El Compostela es, por presupuesto, uno de los gallos de la categoría, pero el Marino no se achantó y le plantó cara. "Tenemos mucha confianza en nosotros mismos. A principio de temporada tuvimos mala suerte, pero estábamos jugando bien. Ante el Compos, en un campo grande y que está en buen estado, se pudo ver ese buen juego. Les ganamos en casi todo", comenta el marinista.

Grande no se olvida de sus dos tantos. "En el primero se me quedó el balón un poco muerto. Pensaba que iba a ser fuera de juego. Cuando lo celebré empecé mirando al linier, por si acaso, pero vi que lo daban como válido y todos se volvieron locos", recuerda. Con el segundo ya no hubo dudas. "Adolfo hizo una gran jugada por la banda derecha y yo solo tuve que rematar desde el punto de penalti", añade. Ese gol fue el de la tranquilidad y, a la postre, el último del encuentro, aunque los gozoniegos tuvieron más para aumentar su renta. Tras aterrizar este verano en Luanco procedente del Cacereño, Grande no puede estar más satisfecho de la decisión que tomó. "Me encanta el pueblo. Estoy muy contento aquí. El club es familiar y, en este punto de mi carrera, me apetecía estar en un sitio así, sin la presión que hay en otros equipos. Este es un sitio tranquilo y la verdad que se agradece", confiesa el atacante. Luis Gallego, presidente del Marino, fue una persona clave para su llegada y su adaptación. "Nada más llegar estuvo conmigo hasta las doce de la noche enseñándome el pueblo. Además, me ayudó a subir las maletas a mi piso. No es lo normal en el mundo del fútbol, te trata como si fuese un padre. Siempre está para ayudar y es muy buena persona", revela el delantero, que ya es uno más en Miramar.

Tras los problemas ofensivos que sufrió el Marino al inicio del curso, ahora Grande confía en haber abierto el tarro de las esencias para que sigan llegando los goles. "El fútbol es por rachas, nunca sabes cuándo te va a llegar. Ahora estamos teniendo más ocasiones, en los últimos partidos hemos generado y sabíamos que los goles iban a llegar", apunta. Gracias a su doblete los gozoniegos han salido del descenso y el madrileño solo quiere mirar para arriba. "Vamos a tirar para adelante. Hasta ahora tuvimos muchas jornadas que solo teníamos a doce jugadores del primer equipo por culpa de las lesiones, pero ahora cada vez somos más y eso se nota. El míster puede probar cosas distintas y hay más variedad de recursos. Si nos respetan las lesiones iremos para arriba", vaticina el futbolista. De los goles de Grande depende el resurgir de los marinistas.