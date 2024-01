Madreñas que visten como un tacón

"La idea se nos ocurrió un día en clase, con el resto de nuestras amigas. Era algo que llevaba desde hace tiempo en nuestra cabeza, pero ahora lo hemos hecho realidad", coinciden Carla Amado y Ángela Díaz, que no pueden ocultar su sorpresa al ver las reacciones que ha provocado su último proyecto. Gijonesa y castrillonense, alumnas de la Escuela de Arte de Avilés, son las autoras del madreña-tacón, un zapato que trata de unir la tradición y la vanguardia con la moda como salvoconducto.

La madreña-tacón es el fruto de cuatro meses de trabajo. "En una asignatura nos pidieron hacer un trabajo que consistía en coger algo tradicional y modernizarlo", cuenta Amado. "Empezamos con bocetos, pensando en artículos que no solo fuesen de Asturias. Pero encontramos la madreña y nos decidimos", señala Díaz. Dicho y hecho. Ambas se pusieron manos a la obra para que viera la luz el proyecto "madreña-tacón". "Para la parte más moderna buscamos mucho por Pinterest, para así inspirarnos en lo que más se está utilizando en la actualidad", confiesa la gijonesa.

Además, una de las inspiraciones clave a la hora de realizar este proyecto fue uno de los artistas de moda en Asturias, Rodrigo Cuevas. "Nos lo dice todo el mundo, que le pegaría mucho llevarlas. Lo cierto es que cuando empezamos a crearlas le hablamos, y para nuestra sorpresa nos respondió dándonos su opinión. Además, cuando publicamos el resultado en redes le dio visibilidad", explican ilusionadas.

Aún no han recibido el feedback de su profesora, ya que se encuentra de baja, pero el recibimiento está superando sus expectativas. "A algún compañero no le ha hecho mucha gracia, pero todo el mundo nos ha dado la enhorabuena", apuntan. Además, no se quieren olvidar de sus dos compañeras, que son las encargadas del diseño gráfico, ya que el proyecto consiste en crear una marca alrededor de la "madreña tacón".

Pero, ¿la madreña-tacón se puede utilizar o solo es para mirarla? "Este modelo no tiene el tacón relleno, pero si se le rellena se puede usar perfectamente. No es un zapato para comprar el pan, por ejemplo, pero es ideal para galas", explican las diseñadoras, que destacan también los abalorios que tiene el zapato, con detalles de la Virgen de Covadonga o de azabache. "Si se hiciese realidad, nuestra idea sería diseñar nosotras los abalorios, para darle un toque más personal", señalan.

A punto de terminar sus estudios en Avilés, ambas tienen claro que deben salir de Asturias para seguir con sus carreras. "No lo hacemos por gusto, pero es que aquí apenas hay industria de este tipo", lamentan. Si todo va bien se irán a Valencia, uno de los grandes polos de la industria de la moda en España, para cursar un máster y, a partir de ahí, seguir uno de sus sueños, que sería firmar por una de las mejores marcas del mundo. Pero, antes de ello, les queda el trabajo final. "Los zapatos los vamos a dejar por el momento. Nuestra idea pasa por hacer algo más de joyería o bolsos, que es otra de nuestras pasiones", afirman. El futuro de la moda asturiana, aunque sea fuera de nuestras fronteras, está asegurado.