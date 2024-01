"Con unas simples gafas de sol se puede prevenir una ceguera en África"

Mario Hidalgo, optico avilesino, residente en Gijón, trabaja para la empresa Zeiss. Hace unas semanas acudió como voluntario a Missirah (Senegal) para participar en un proyecto solidario de la empresa cuyo objetivo es atender y resolver los problemas de salud visual de la población local.

–¿Cómo surge la posibilidad de acudir a Senegal?

–La empresa colaboró en varios proyectos, uno de ellos en Mozambique, en 2018. En aquella ocasión me fue imposible acudir. Y ahora se me ofreció esta opción, justo para inaugurar el centro óptimo y no lo dudé. Tenía muchas ganas de hacer algo como esto.

–¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su profesión?

–He trabajado 16 años en clínica. Durante ocho en el instituto oftalmológico Fernández Vega y otros ocho en la clínica Baviera. A nivel oftalmológico tengo bastante conocimiento. En Zeiss voy a por el séptimo año.

–¿Por qué decide acudir a la llamada para Senegal?

–El motivo principal es porque es una acción solidaria en la que mi empresa donó cientos de lentes y presupuesto. Por ello me animé para acudir a la inauguración del centro. El tiempo fue poco, cinco días. Más adelante habrá estancias de 15 días. Durante 2024 quiero volver, según pueda encajarlo laboralmente. Fueron días muy intensos a nivel de trabajo. Es algo que te marca profesional y personalmente. Aportas tus conocimientos, pero te enseñan muchas cosas de la vida que desde occidente normalmente olvidamos.

–¿En qué consistió su trabajo?

–El centro es multidisciplinar. Hay una óptica, un apartado odontológico y otro oftalmológico. En la óptica realizamos un cribado de patologías. Si se puede recetar gafas tenemos un taller de óptica y entregamos la gafa en el momento. Si se necesita cirugía oftalmológica, les apuntamos en una lista para cuando, en febrero, llegue un equipo de oftalmólogos para intervenir cataratas, pterigio, que es lo más abundante allí. A nivel dental, había cuatro equipos de odontólogos trabajando al unísono.

–¿Qué situación sanitaria se encontró?

–Es muy precaria. Tienen un centro muy primario de asistencia sanitaria, pero el hospital más cercano está a más de una hora en coche. Sólo realizan partos, que hay muchos, y urgencias. Básicamente enfermería o salud familiar.

–¿Qué puede aportar un centro como el de su empresa?

–No sólo al pueblo, sino a toda la región con unos 200.000 habitantes, permitirá asistir a nivel ocular a toda la población.

–¿Qué problemáticas le llamaron la atención?

–La patología habitual en adulto eran cataratas avanzadas. En niños sobre todo era conjuntivitis, debido a la exposición solar. Entregamos muchas gafas de sol. Otra patología asociada es el pterigio, una membrana que si avanza obstaculiza la visión a nivel de córnea, en la parte externa del ojo. Eran las tres problemáticas más frecuentes. Si no se tratan, pueden acabar en ceguera. Con unas simples gafas de sol se pueden prevenir muchas cegueras, también con lágrimas artificiales otros tratamientos que en Occidente son comunes y allí no existen. A nivel óptico, en niños también previenes ojo vago y pérdida de la calidad visual.

–¿A cuántas personas atendió durante su estancia?

–No sabría decirlo. Atendimos a mucha gente. Hubo días de mucho trabajo. Éramos tres ópticos y nos turnábamos para hacer talleres, graduando, limpiando y organizando… A lo largo de una mañana podrían pasar entre 15 y 20 personas a las que atendimos. También es cierto que llegué al final del proyecto. Al principio se visitaron muchos colegios, por lo que se graduó a muchos niños. A mí me tocó, sobre todo, personas mayores.

–¿Qué labor desempeñarán a partir de ahora?

–Hay una lista de espera grande. El equipo de febrero ayudará a rebajar esa gran cantidad de pacientes. La cirugía oftalmológica era muy precaria. Necesitan que se les forme y se les ofrezca utensilios, sobre todo para practicar operaciones de cataratas. Encontramos materiales muy precarios. Es el objetivo, formarles y asistirles.

–¿Qué más carencias pudo percibir?

–A nivel general, sobre todo, destaca las basuras. No hay contenedores ni sistema de recogidas de residuos. Es un foco de infecciones, ya que los niños juegan entre basuras. Se está trabajando par activar con las autoridades locales los sistemas de recogidas de basuras, limpiezas de calles y del puerto. Todo eso implica riesgos para la población.

–¿El proyecto tiene fecha límite?

–No, la idea es mantenerlo en el tiempo lo máximo posible. Ir creciendo poco a poco. También se han visitado colegios para educar en higiene, limpieza y residuos para mejorar la calidad de vida de las personas.

–¿Qué les comentaba la población local?

–El día de la inauguración estaba todo el pueblo allí. Es muy importante para ellos. Es una sociedad muy hospitalaria y nos lo agradecieron mucho. Sé que las autoridades locales dieron muchas facilidades para la implantación del programa.