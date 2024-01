El soterramiento de las vías de Avilés se activará vía convenio con el Estado y el Gobierno del Principado

El soterramiento de las vías de Avilés se desarrollará con un convenio que suscribirán el Gobierno central, el Principado y el Ayuntamiento de Avilés. Así lo anunció ayer el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, durante una visita a la ciudad para ver in situ las actuaciones a ejecutar para acabar con la barrera ferroviaria. Además, en el próximo mes de marzo se prevé la firma definitiva del acuerdo, también vía convenio, para ejecutar el plan de expansión del Puerto de Avilés, que ha ido avanzando al amparo de un protocolo suscrito hace un año.

El Plan de Vías para el soterreamiento ferroviario se encuentra en la actualidad en la fase de evaluación ambiental del estudio informativo. "Es verdad que nunca se había llegado tan lejos", señaló Santano. Pero esa es la parte "ferroviaria", añadió.

"Hay una parte más urbanística. Lo que tenemos que ver con el Ayuntamiento y con el Principado es en qué términos fijamos un convenio de financiación en lo que es la parte estrictamente de soterramiento. El objetivo es sentarnos a hablar y ver que esta operación tiene quizá un impacto más urbanístico, que comprendemos perfectamente porque es una transformación que haría que en esta zona, con la proximidad de la Ría, cambiara mucho", añadió el Secretario de Estado. Se trataría pues, de plantear un convenio a tres bandas. "Eso es de lo que tenemos que hablar ahora y, si somos capaces de avanzar, habremos dado un paso de gigante, definitivo".

José Antonio Santano prefirió no hablar de plazos, porque "todo eso tiene un procedimiento, que no es corto, pero lo importante es arrancar con él. No hay por qué ponerse en el horizonte final, sino ir marcando hitos de los pasos que hay que dar para que una operación tan compleja y tan importante se lleve adelante. El primero de los hitos es el convenio de financiación, porque a partir de ahí se abre el camino", afirmó.

El Secretario de Estado estuvo acompañado en la visita de la Secretaria general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, Marta Serrano; la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa; el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega; el consejero de Fomento, Alejandro Calvo; el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García, y los concejales de Desarrollo Urbano y Movilidad, Manuel Campa y Pelayo García, respectivamente.

La alcaldesa dio la bienvenida a Santano y Serrano y afirmó que "la aspiración de Avilés es que la playa de vías esté sumergida y que la ciudad, la Ría y el Niemeyer se abracen de nuevo y podamos tener un espacio mucho más amable y mucho más acorde con lo que es una ciudad diseñada desde el aspecto milenario hasta el de la modernidad".

Respecto de los plazos, el consejero de Fomento del Principado hizo una petición: "Dejadnos un poco disfrutar también del hecho de que se ha acometido, además en tiempo récord, la transformación necesaria para que en la fase II de la apertura de la Variante de Pajares tengamos la alta velocidad ferroviaria en Avilés, con una frecuencia diaria, que eso es algo que seguramente pensábamos que tendría que esperar a más allá". Pero añadió que "tenemos un tiempo de tramitación que yo creo que nos va a permitir hacer bien este trabajo previo de acordar y de hacer los protocolos y los convenios que tienen que salir y también de búsqueda de financiación, porque hay oportunidades, sobre todo de Fondos Europeos a los que no renunciamos en cada uno de estos proyectos".

La alcaldesa de Avilés no desaprovechó la visita del Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, para remarcar que "la otra preocupación es la Ronda Norte de acceso a un puerto de interés general", cuyo trazado aún está en estudio y por definir.

El Puerto de Avilés también fue noticia por partida doble. Santano anunció la firma del convenio que permitirá el desarrollo del plan de expansión de las instalaciones portuarias avilesinas. En marzo del año pasado se había firmado un protocolo entre el Ayuntamiento de Avilés, el Ministerio de Transportes, el Principado, Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria y la empresa Acciona para acelerar el plan de expansión portuaria en la margen derecha de la ría, vinculado a la disposición de suelo en la cantera del Estrellín.

Será este protocolo el que ahora se transforme en convenio con las obligaciones de cada una de las partes firmantes. El equipo de gobierno avilesino prevé aprobarlo en el Pleno de febrero, y el consejo de administración de la Autoridad Portuaria ya ha finalizado su parte de la tramitación.

El Puerto inicia la ampliación de su conexión ferroviaria

Dentro de sus planes de expansión y modernización de las instalaciones portuarias figura la ampliación de las vías en el muelle comercial de Valliniello, con un presupuesto de 1.918.283,23 € (IVA no incluido) y un plazo de ejecución estimado de diez meses, y que ya empezó a ejecutar la empresa Comsa.

Esta obra supondrá conectar directamente el muelle comercial con la red ferroviaria de interés general, lo que se traduce en estar conectados con la Meseta por la ruta del AVE hasta León.

Según explicaron desde la Autoridad Portuaria, "se mejorará la operatividad en todo el muelle, porque se dispondrá de una nueva vía de escape que permitirá una mejor maniobrabilidad de la locomotora tirando de la composición ferroviaria. Otra mejora, de gran calado medioambiental, será que se dotará al muelle de una alternativa al tráfico rodado de camiones". Las obras consisten en modificar el tramo final de la vía de ferrocarril que actualmente da servicio al Muelle de Valliniello.

Para ello, se va a demoler la vía existente en sus 141,5 metros finales para trasladar la topera actual al extremo norte del muelle y ejecutar dos vías en paralelo (una de carácter principal y una de apartadero).

La vía principal cuenta con una longitud final de 667,12 metros, de ancho ibérico, y da servicio a la zona norte de la margen derecha de la ría. En toda su longitud su sección será de vía en placa (rebasable por tráfico rodado).

La segunda vía, de apartadero, tendrá una longitud de 617,18 metros, y constituye el desdoblamiento de la vía principal con el objeto de favorecer las actividades portuarias y el escape de la locomotora para permitir las maniobras de entrada-salida a Puerto con la máquina tirando de la composición. En toda su longitud su sección será de vía en placa (rebasable por tráfico rodado) y ancho ibérico. Al comienzo y al final de la actuación se instalarán dos desvíos manuales para posibilitar el desdoblamiento de la vías proyectadas.