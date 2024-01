Elogio de la madeja: la original propuesta artística de Loli Manjón a partir de la lana

Poner en valor la lana. Ese es el objetivo que tiene Loli Manjón, autora de la exposición "De la oveja a la madeja", un proyecto sostenible que recupera el trabajo de transformación de la lana de oveja xalda con fines tanto artísticos como de uso cotidiano. La muestra se puede visitar en la Factoría Cultural hasta el 16 de febrero.

"Aquí se puede ver todo el proceso que se hace con la lana, desde cómo queda cuando se trasquila a la oveja hasta el producto final", explica Manjón, que cree que exposiciones de este tipo son claves para "defender la tradición". "Es una labor fundamental para que no se pierda el trabajo que se ha hecho durante años", añadió la autora. Confía que, con la visibilidad que va a tener la exposición, "el producto coja valor". "Quiero que se vea que la lana es un material como cualquier otro y que se recupere", defiende. Una prueba del complicado momento que está viviendo la lana: Loli Manjón necesitaba herramientas para cardar y tuvo que comprarlas en Estados Unidos y Bélgica, porque en España no las había.

En "De la oveja a la madeja", los visitantes pueden atreverse a trabajar ellos mismos con la lana. Un guiño de la autora para tratar de enganchar a un nuevo público. "Para quienes nos gusta esto es como el que quedar para jugar a las cartas. Tomamos un café o un vino y, mientras estamos de charla, trabajamos con la lana. Se acaba generando un ambiente tan bueno que estás deseando que llegue el momento de estar con el material", expone Manjón. Y añade un deseo: que la labor con la lana deje de estar tan asociada con las mujeres: "Cuando estaba intentando hacerme con un cardador y guarde en el móvil el número del señor que me lo proporcionó, me dijo que no le guardase como ‘el de las cardas’. Espero que eso cambie".

El de Manjón se trata de un proyecto "sostenible" y apoyado con la concesión de una de las ayudas a la producción artística que la concejalía de Cultura de Avilés concede a través de la Factoría Cultural y la Fundación Municipal de Cultura.

El espacio expositivo es un compendio de tradición, reivindicación de la lana de la oveja xalda (especie autóctona de Asturias) y elementos contemporáneos. En ese entorno, Loli Manjón expresa su creatividad artística, que mezcla con lo cotidiano para conseguir una muestra interactiva muy sugerente para los espectadores. Anima a cardar la lana.