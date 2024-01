La portavoz del PP de Avilés, Esther Llamazares, tiene una cruzada particular con la práctica de los contratos menores, una fórmula empleada por los gobiernos municipales para proveerse de bienes o servicios de forma ágil y sujeta a menos controles administrativos que las contrataciones ordinarias.

Al PP no le gusta que el gobierno avilesino use de forma indiscriminada y generalizada esta potestad de contratación y por eso Llamazares va a preguntar en el Pleno de este viernes con cuántos proveedores se contrató en 2023 y cuántos de ellos firmaron contratos menores. A partir de ahí, que haya debate o no lo dirá el desarrollo de la sesión plenaria.