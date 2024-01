La psicológa Laura Suárez: "Los padres sufrimos a los hijos en edad adolescente por incomprensión"

Generar un vínculo seguro es una de las principales tareas para reforzar la relación paternofilial, sobre todo, con adolescentes. "El vínculo seguro se establece en el primer año de vida, el dialogo tiene que adaptarse al bebé. Los cuidadores principales han de mostrarse disponibles de manera incondicional para sus hijos y además ser una fuente para proporcionar oportunidades que les ayuden a prepararse para la vida", detalló la psicóloga Laura Suárez Iglesias, momentos antes del inicio de la charla "Fortaleciendo vínculos seguros para el bienestar de niños, niñas y adolescentes: intervención comunitaria y familiar". Suárez estuvo acompañada por la educadora Begoña Nicieza Menéndez. y ambas son miembros del Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF), que promueve el ciclo que comenzó ayer en La Noria y que en su primera charla contó con medio centenar de participantes.

"Hacemos hincapié en la adolescencia porque es una etapa muy dificil para padres y chavales, todos necesitamos herramientas y poder comunicarnos mejor, conocernos mejor y disfrutar de los hijos en esa etapa, que no los disfrutamos, los sufrimos porque no llegamos a ellos y en ocasiones no somos capaces a comprender sus necesidades", señaló Nicieza, que junto al concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, defendió la labor de ese área municipal que tiene por objetivo, también "aprovechar las oportunidades y aprender a gestionar las adversidades", como apuntó la psicóloga Laura Suárez Iglesias sobre el objeto de debate en la charla de ayer, donde destacó que "los vínculos seguros pueden retomarse siempre para reparar las posibles brechas que haya en las relaciones" entre padres e hijos.