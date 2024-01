"El teatro es el directo y presente absoluto, cada noche el espectáculo es único", dice Javier Ballesteros

Javier Ballesteros, que es el autor y el director de "Cucaracha con paisaje al fondo", el espectáculo que devuelve esta tarde (20.00 horas) el teatro al Centro Niemeyer, atiende a LA NUEVA ESPAÑA justamente cuando está buscando el asiento del avión que le lleva a Asturias.

–Empezaron en el teatro va para ocho años y este año han ganado el "Max" al espectáculo revelación.

–Ha sido bonito un poco por recoger el trabajo de tanto tiempo. Ayer [por el miércoles] miraba cuándo habíamos empezado y fue en 2016. Han pasado ocho años, hemos hecho de todo, nos hemos buscado los modos para hacer estas obras con un elenco tan grande –la primera que hicimos tenía once actrices–. Pues, nada, imagínate: no fue rentable de ninguna manera. Estábamos en el circuito Off, seguíamos produciendo nosotras, estuvimos un año de investigación. Lo que nos ha animado a seguir un poco ha sido la reacción del público, porque responde muy bien. Ver que nos celebran con los dos "Max" nos da un poquito de descanso porque han aparecido un distribuidor, una productora.

–Sin estos "Max" no estarían en el Niemeyer, entiendo.

–La distribuidora nos está consiguiendo una gira así muy interesante y eso nos permite llegar a teatros como el Niemeyer, que es una locura. Aún estoy en el avión, pero ya tengo al equipo allí flipando.

–En "Cucaracha" un grupo de mujeres se meten en un balneario. ¿Y qué las pasa?

–Cuando estaba buscando una idea para el nuevo proyecto, me acordé de "La despedida", que es una de las novelas preferidas de Milan Kundera. Es la historia de un balneario para mujeres que no pueden tener hijos. Les propuse a las actrices que nos fuéramos diez días de residencia artística a casa de una de ellas, que tiene una piscina, un montón de habitaciones. Convertimos ese lugar en el balneario y allí les pedí que desarrollaran una serie de personajes. Hicimos todo tipo de locuras, leímos mucho, paseamos mucho, vimos muchas pelis... de ahí nació el entorno del balneario.

–¿Qué supone para usted el teatro?

–El teatro supone el presente absoluto, en relación con el audiovisual, por ejemplo. El teatro supone no poder escapar del presente y poder fracasar finalmente: en una película tú puedes rebobinar, en el teatro, no. Esa idea de que cada noche el espectáculo es único, de que estás atrapado en el presente del director. Lo que me interesa del teatro es la potencia del posible fracaso.