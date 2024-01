Alcoa amenaza con cerrar sus fábricas de aluminio de Lugo, como hizo en Avilés

La multinacional norteamericana Alcoa amenaza con hacer en sus plantas de San Ciprián, en la provincia de Lugo, lo mismo que hizo en Avilés y La Coruña: cerrarlas. William F. Oplinger, que es el nuevo primer ejecutivo de la compañía –sustituyó en septiembre a Roy Harvey–, explicó en la comparencia de prensa de análisis de resultados del cierre del ejercicio de 2024: "Si bien en A Mariña las operaciones continúan restringidas al 50% en la refinería –la fábrica de alúmina– y están totalmente restringidas en la fundición, las pérdidas antes de impuestos en 2023 fueron de más de 150 millones de dólares (137 millones de euros) en todo el complejo de San Ciprián. A pesar de nuestros esfuerzos colectivos, claramente nos hemos quedado muy lejos de nuestro objetivo de lograr la viabilidad económica".

Oplinger no cree que haya una solución cercana: "De cara a 2024, se espera que el complejo de San Ciprián incurra en pérdidas sustanciales, incluso con las recientes mejoras en los mercados energéticos y el precio del aluminio". O sea, "si la situación no cambia significativamente en los próximos meses, prevemos que los fondos disponibles se agotarán en el segundo semestre de 2024". No habrá más dinero. La misma situación que, según la multinacional, había en las fábricas de Avilés y La Coruña en el otoño de 2018, cuando se inició la crisis del aluminio, ahora en sus últimos episodios.

Oplinger advierte: "Si eso ocurre, no tendremos más remedio que tomar decisiones difíciles que tendrán un impacto adverso y potencialmente irrevocable en el empleo y en la economía de Galicia en general. Nadie quiere eso. Pero en ausencia de un cambio significativo, eso es exactamente lo que sucederá. Es por eso que estamos avanzando urgentemente en nuestros esfuerzos de compromiso con los empleados y los gobiernos para comenzar a definir opciones".

Pese a esto, añade: "Alcoa tiene la intención de seguir honrando el espíritu de los compromisos que asumió en el acuerdo de viabilidad. Sin embargo, necesitaremos flexibilidad por parte de nuestros sindicatos y un apoyo significativo de los gobiernos regionales y nacionales".

De llevar a cabo esta amenaza, España dejará de producir aluminio primario.