Alberto Martín, último fichaje del Avilés, presente en el Suárez Puerta

Alberto Martín, el último fichaje del Avilés, pudo disfrutar ayer por primera vez del Suárez Puerta como local. El centrocampista, que ya visitó el feudo avilesino en la temporada que estuvo en las filas del Arosa, presenció ayer a pie de campo el duelo ante el Racing Villalbés antes de entrenarse hoy por primera vez con los colores blanquiazules.

"Es un jugador que nos va a venir muy bien. Alberto Martín es un futbolista con empaque, con poso, con trayectoria y con experiencia. Viene de competir con el Melilla, lo he visto y ha competido a muy buen nivel. Es un chico que creo que va a sumar. Estoy contento por su llegada", indicó Manolo Sánchez Murias sobre su nuevo jugador tras el partido contra el Racing Villalbés.

Aunque Martín ya esté en Avilés, el club aún no puede inscribirle. Ahora mismo los blanquiazules solo tienen una ficha sub-23 libre, por lo que deben deshacerse de un jugador si quieren hacer hueco al centrocampista nacido en Don Benito. Con él, Sánchez Murias podrá aumentar la rotación en el puesto de pivote, ya que en la actualidad solo cuenta con Mecerreyes y Cortina, ya que parece no confiar en Guram. Una solución de urgencia podría pasar por Jorge, pero el gijonés prefiere al de Corvera como mediapunta y no atarle a la sala de máquinas.