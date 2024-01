Desde que iniciara su andadura en el Ayuntamiento de Avilés en 2019, VOX se ha consolidado como un grupo municipal sólido y una alternativa real a 45 años de socialismo en la ciudad. La portavoz, Arancha Martínez Riola, habla en esta entrevista sobre el proyecto de su partido para transformar Avilés en "una ciudad de primera, que piense a lo grande y reivindique lo que le corresponde por historia, peso industrial y población".

–¿Considera catastrofista decir que Avilés no es una ciudad de primera, siendo la tercera en población de Asturias?

–En absoluto. Lo catastrofista es esconder o disimular la realidad como tiene por costumbre la izquierda. La realidad es que de ser la tercera ciudad de Asturias, Avilés ha pasado a ser una ciudad de tercera. La ciudad tiene problemas evidentes que la izquierda pretende maquillar pero que cada día se acentúan más.

–¿Cuáles?

–Se pueden clasificar en cuatro grupos, que son la pérdida de población, la desindustrialización y crisis de nuestro comercio, ausencia de un plan urbanístico que de una vez por todas abra Avilés al mar, a nuestra ría, y, por supuesto, la falta total de promoción de la marca Avilés en todos los ámbitos: turismo, deporte, congresos o industria.

–¿Con este panorama, cuáles serían las primeras medidas que tomaría VOX si llegase al gobierno para paliar esas carencias?

–Creemos que, a diferencia de hace unas décadas, Avilés ha dejado de ser una ciudad atractiva para atraer nuevos habitantes. Y no es por falta de atractivo y calidad de vida sino por los nulos esfuerzos de este gobierno por promocionar la marca Avilés o la ausencia de políticas de protección a las familias. Por otra parte, debemos reindustrializar Avilés. Tenemos un suelo disponible, el antiguo parque de Baterías, del que seguimos sin saber el precio por metro cuadrado ni las acciones que su propietario SEPIDES y el Ayuntamiento están llevando a cabo para la captación de grandes empresas. Además, Avilés vive de espaldas al mar; tenemos una ría desaprovechada, ninguneada y de la que no se saca el debido provecho. El Plan General Urbano no contempla actuaciones a corto plazo para dar un giro de 180 grados al entorno degradado de la ría, pero nosotros apostamos por abordar la modificación de la margen izquierda creando un ensanche de la ciudad en esta dirección; obviamente llevará años, pero es perfectamente posible, solo es cuestión de voluntad política.

–¿Y para atraer gente?

–Nuestro nombre debe ser sinónimo de calidad, por tanto debemos crear una marca Avilés que sirva de imán para atraer turismo, festividades, congresos y eventos deportivos, como hacen otras ciudades. Cuanto más sólida sea nuestra marca, más confianza crearemos en nuestros inversores y visitantes.

–En cuanto a las comunicaciones…

–Es un asunto también muy importante porque los accesos a Avilés no pueden ser un lastre para la imagen de nuestra ciudad. Actualmente dan una imagen totalmente descuidada, sucia y de difícil acceso debido a las constantes restricciones al tráfico fruto de la manía de la izquierda por satisfacer la ruta de la Agenda 2030 sin importarle lo más mínimo el impacto de las zonas de bajas emisiones sobre el comercio, la hostelería y la vida de los vecinos.

-Finalmente, ¿cómo valora el crecimiento de su partido de dos a tres concejales con un aumento exponencial en el número de votos?

–En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los afiliados y simpatizantes el trabajo realizado durante la campaña ya que, sin su ayuda, este incremento no hubiera sido posible; y, por supuesto, a los avilesinos que han depositado su confianza en VOX. Además, queremos recordar que nos quedamos a un puñado de votos del cuarto concejal, lo que indica que el mensaje de VOX ha calado en la sociedad avilesina y muchos de nuestros vecinos depositan su confianza en nuestro partido.